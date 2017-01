Peter Mueller, austriacul ce a condus business-ul Mondelez in Romania in perioada 2005-2008, a fost numit incepand cu luna decembrie a acestui an in functia de director general al Heidi Chocolat.

Peter Mueller a fost numit in pozitia de director general al Heidi Chocolat incepand cu 31 decembrie 2016, inlocuindu-l in functie pe italianul Franco Del Fabbro, cel care a condus operatiunile producatorului de ciocolata in ultimii trei ani, arata o decizie publicata in Monitorul Oficial.

Peter Mueller are o experienta de 16 ani in cadrul Mondelez, prima functie ocupata fiind cea de director servicii alimentare in cadrul Mondelez Austria. In Romania, Mueller a condus business-ul Mondelez in perioada 2005-2008. Ulterior, acesta a mai ocupat pozitiile de director de strategie si dezvoltare in cadrul Mondelez International, director al operatiunilor Mondelez pentru Cehia si Slovacia, respectiv director pentru zona Europei Centrale.

In perioada 2015-2016, Peter Mueller a ocupat functia de presedinte global professional business in cadrul producatorului de cafea Jacobs, ulterior infiintand propriul business in domeniul consultantei – smartegy.

Timp de mai bine de 20 de ani, Franco Del Fabbro a ocupat functia de director general si senior manager pentru pietele din Europa Centrala si de Vest in cadrul Kraft Foods, parte din Mondelez Interantional. El a fost numit in pozitia de CEO al Heidi Chocolat in iulie 2014.

Prezenta in 48 de tari, Heidi Chocolat a fost fondata in anul 1994 de catre familia elvetiana Laederach, proprietarul companiei Confiseur Laederach AG, un producator de produse de cofetarie si ciocolata premium. In aprilie 2013, Heidi Chocolat a devenit parte a KEX Confectionery. Compania detine o capacitate de productie situata in Pantelimon, langa Bucuresti, cu peste 350 de angajati. Compania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 98,7 mil. lei si un profit net de 1,3 mil. lei.

Sursa foto: AgerpresFoto