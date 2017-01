„Am deschis anul trecut 8 magazine noi, printre care se numara si primele magazine Gerovital din tara. (…) Anul acesta, vom ajunge si mai aproape de romani si vom deschide 15 magazine proprii in toata tara, atat in comertul traditional, cat si in marile centre comerciale. (…) De asemenea, pana la finalul anului, vom definitiva proiectul de francizare a magazinelor de brand catre potentialii colaboratori, continuand sa incheiem parteneriate peste hotare. Toate aceste demersuri estimam ca se vor concretiza si printr-o crestere a cifrei de afaceri cu peste 15%”, a declarat Codrean Pop, director de vanzari Farmec.

Bugetul de investitii alocat deschiderii unui astfel de magazin este in jur de 60-70.000 de euro.

Anul trecut, Farmec a inregistrat o medie lunara de 14.000 de clienti, in peste 22.500 de locatii de vanzare. In prezent, compania detine 11 magazine proprii la nivel national: 3 magazine in Cluj-Napoca, 2 magazine in Bucuresti si cate un magazin in Sibiu, Timisoara, Brasov, Constanta, Arad si Targu Mures. In strainatate, compania a deschis in colaborare cu partenerii locali opt magazine Gerovital in Italia, Spania, Ungaria, Franta, Grecia si Emiratele Arabe Unite.

Farmec Cluj-Napoca a incheiat in 2015 cu o cifra de afaceri de 38,8 mil. euro, in crestere cu 13% fata de 2014. Din 2008, Farmec detine drepturile integrale de utilizare a marcii cosmetice Gerovital.

Principalii competitori ai Farmec pe piata locala, estimata la 750 de milioane de euro, sunt companii internationale precum L’Oreal, Beiersdorf sau Procter&Gamble.