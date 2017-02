Intre 2000 si 2014 productia globala de haine s-a dublat, iar consumul a crescut cu 60%. Folosim hainele mai putin de jumatate din timpul pe care il alocam in urma cu 15 ani. In acest context, olandezii, care arunca in medie 5-6 kilograme de haine pe care nu le mai poarta, au gasit in conceptul de economie circulara o solutie in reducerea cantitatii de textile nefolosite.

Olanda isi propune sa devina pana in 2050 prima tara din Europa cu o economie complet circulara, in care recuperarea resurselor trece la un nou nivel.

Compania olandeza Sympany detine sase centre de colectare a hainelor uzate. Anual colecteaza 23 de milioane de kilograme de haine. In 2016 cifra de afaceri a companiei a fost de 40 de milioane de euro, 2,3 milioane de euro fiind generate de proiecte-pilot in Africa si India.

“Textilele second-hand sunt privite drept gunoaie de cate municipalitate. Ce colectam acum este foarte diferit fata de acum 10 ani, atunci 85-90% din cantitate putea fi purtata inca, acum daca ajungem la un procent de 50% am facut o treaba buna. Si numarul textilelor care nu mai pot fi utilizate creste enorm. Calitatea textilelor a scazut foarte mult in ultimii ani”, a spus Marc Vooges.

Sympany, care detine o cota de piata de 25%, foloseste materiale textile reciclate pentru a antifona spatii. Mai mult, de trei ani compania a inceput sa produca articole de imbracaminte din textile reciclate.

“Aceasta esarfa este realizata din 70% textile reciclate si 30% plastic reciclat. Sunt proiecte-pilot doar pentru a arata retailerilor ce poti sa faci cu textile reciclate si sperand ca cineva se va arata interesat. Ei nu prea sunt interesati de aceste lucruri. Am colaborat cu mici designeri precum Lisa Konno”, povesteste Vooges.

Acesta afirma ca in ultimul an si jumatate compania pe care o conduce a incercat sa ii convinga pe mai multi retaileri cunoscuti sa se asocieze pentru a produce astfel de articole de imbracaminte insa s-a lovit de refuzul lor, nefiind convinsi de calitatea materialelor folosite. “Daca am avea parteneri am putea imbunatati productia si costul de productie ar scadea rapid”, crede Marc Vooges.

Daca in prezent, un olandez arunca in medie 5-6 kilograme de haine, in viitorul apropiat cantitatea va urca la 7 kilograme.

Intre 2000 si 2014 productia globala de haine s-a dublat, consumul crescand cu 60%, arata datele furnizate de Sympany.

“Populatia creste, cu totii credem ca ne permitem 5 tricouri pentru ca ne costa 3 euro. Producem 98 de milioane de tone de fibre, 80 de miliarde de haine, 75% e incinerat. Mai mult, 30% din colectiile din magazine nu sunt vandute, 75% din hainele pe care le purtam devin gunoaie. Pana in 2025 vom produce cu mai mult de un miliard de tricouri, un miliard de blugi. Deci mai multe gunoaie. Alternativa este economia circulara unde gunoaiele sunt vazute ca resursa”, mai spun reprezentantii Sympany.

In aceste conditii, una dintre initiativele lansate anul acesta este platforma online Circle Market, care reuneste cererea si oferta din intreaga lume pentru textile. “Mai simplu, aici intra oameni care au textile si care nu mai au nevoie de el si oameni interesati sa le preia”, spun fondatorii Circle Market, care puncteaza ca scopul final este crearea unei industrii de fashion cu zero deseuri.

Spre exemplu, in SUA si Uniunea Europeana, intre 75% si 85% dintre textilele folosite ajung sa fie incinerate. Daca aceste textile ar fi colectate, 55% ar putea fi transformate in haine care pot fi din nou purtate, 20% ar putea fi folosite ca materiale in alte industrii. Profitand de aceste “deseuri” putem obtine noi textile si vom putea reduce drastic nevoia pentru noi resurse de fibre si vom limita impactul negativ asupra productiei de fibre din bumbac virgin.