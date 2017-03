Mega Image a deschis in Romania 28 de supermarketuri si 40 de magazine de proximitate in 2016, iar numarul total al magazinelor operate de Ahold Delhaize pe piata locala a ajuns la sfarsitul anului trecut la 526, se arata in raportul anual publicat miercuri de grup.

Potrivit raportului, Mega Image este retailerul de alimente cu cel mai ridicat ritm de crestere din Romania. In trimestrul al patrulea, vanzarile nete proforma din Europa Centrala si de Est au crescut cu 3,8% (4,3% la curs valutar constant), la 1,458 miliarde de euro, sustinute in primul rand de Romania, precum si de Serbia, in timp ce in Cehia au stagnat, conform News.ro.

In Grecia, ritmul de crestere al vanzarilor a incetinit in trimestrul al patrulea, ca efect al performantelor solide din aceeasi perioada a anului trecut.

"In Europa Centrala si de Est cresterea vanzarilor a fost sustinuta in principal de Romania. Marjele operationale au scazut in special din cauza afacerilor din Serbia si Cehia”, se arata in raport.

In 2016, vanzarile nete proforma au urcat cu 8% in Europa Centrala si de Est, la 5,557 miliarde de euro (8,1% la curs valutar constant).

Grupul a obtinut in trimestrul al patrulea un profit inainte deducerea dobanzilor, dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii (EBITDA) de 112 de milioane de euro in Europa de Sud-Est, in scadere cu 7,4% fata de intervalul similar al anului trecut (declin de 6,7% la curs valutar constant).

In 2016, profitul EBITDA in regiune a urcat cu 12,8%, la 378 milioane euro (13,5% la curs valutar constant).

La nivel de grup, vanzarile nete proforma au crescut in trimestrul al patrulea cu 54,5%, la 15,11 miliarde de euro (52,6% la curs valutar constant).

Profitul net a scazut cu 43,3%, la 144 milioane de euro, din cauza cheltuielilor mari.

In 2016, vanzarile Ahold Delhaize au avansat cu 30,1% (29,6% la curs valutar constant), la 49,69 miliarde de euro.

Profitul net a scazut cu 2,5% ( 2,9% la curs valutar constant), la 830 milioane de euro.

Delhaize Group si grupul olandez Royal Ahold au anuntat in 2015 un acord de fuziune, integral in actiuni, operatiunile finalizata in iulie 2016, care a dus la formarea unuia dintre cei mai mari retaileri din Statele Unite.

Compania rezultata in urma fuziunii asigura circa doua treimi din vanzarile de retail de pe coasta de est a SUA, unde Ahold opereaza retelele de magazine Giant si Stop & Shop, in timp ce Delhaize detine lanturile Food Lion si Hannaford.

Noua companie se numeste Ahold Delhaize si este inregistrata in Olanda.

Sursa foto: Tupungato / Shutterstock