La finalul anului 2015, grupul avea, in Romania, 192 de magazine, din care 29 hipermarketuri, 110 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate, conform News.ro.

Potrivit prezentarii privind rezultatele aferente anului 2016, Carrefour a precizat ca a ajuns, la finalul anului trecut, la o retea de 298 de magazine in Romania, din care 32 de hipermarketuri, 213 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate.

Astfel, reteaua romaneasca a retailerului francez a crescut in 2016 cu 3 hipermarketuri si 103 supermarketuri.

Carrefour se dezvolta in acest moment pe segmentul de comert online, pe patru directii: comert online alimentar, comert online nealimentar, marketplace si puncte de livrare a comenzilor.

In Romania, grupul are activ in prezent doar segmentul de comert online alimentar si este in curs de implementare, in acest an, a segmentului marketplace (platforma online de vanzari).

In 2016, Carrefour a integrat reteaua Billa din Romania, in urma achizitiei

Carrefour a anuntat, la finalul lunii decembrie 2015, ca a semnat un acord cu grupul Rewe pentru achizitia Billa Romania, cu o retea de 86 de supermarketuri la nivel national.

Consiliul Concuretei a autorizat tranzactia, insa cu conditia respectarii unor angajamente asumate voluntar de catre Carrefour, respectiv cesionarea a trei supermarketuri din Braila - doua magazine Carrefour Market si un magazin Billa.

Datele prezentate anterior, in luna ianuarie, arata ca, la nivel international, vanzarile grupului Carrefour in termeni comparabili au avansat cu 4,9%, la 45,6 miliarde de euro, in timp ce pe piata franceza au urcat cu 0,3%, la 40,12 miliarde de euro.

In alte state europene, categorie care exclude Franta si in care este inclusa si Romania, vanzarile in termeni comparabili au crescut cu 2%, la 22,4 miliarde de euro, iar in America Latina cu 13,5%, la 16,25 miliarde de euro. In regiunea Asia vanzarile s-au contractat cu 5%, la 6,8 miliarde de euro.

Carrefour precizeaza ca vanzarile au crescut in toate tarile europene unde este prezent grupul, inclusiv in Romania si Polonia unde avansul a fost solid.

Grupul nu a prezentat date separate privind afacerile din Romania din 2016.

In 2015, Carrefour a fost al doilea lant de retail din punctul de vedere al cifrei de afaceri de pe piata romaneasca, dupa Kaufland.

Carrefour si-a majorat in 2015 vanzarile cu 13,4% fata de anul precedent in Romania, pana la 6,18 miliarde lei (1,4 miliarde de euro), iar profitul net a crescut cu 9,6%, pana la 127,7 milioane lei (28,7 milioane euro), potrivit bilantului depus la Ministerul Finantelor.

