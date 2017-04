Perioada Sarbatorilor Pascale, care se apropie, reprezinta un moment bun pentru retaileri de a-si majora vanzarile. Consumatorii trebuie insa sa fie atenti la raft pentru a distinge intre multitudinea de promotii si oferte, uneori printre ele regasindu-se si unele inselatoare. Ce amenzi risca retailerii in cazul unor astfel de practici si unde se pot adresa consumatorii in acest caz, a povestit in emisiunea Profesionisitii in Retail Catalin Suliman, partener PeliFilip.

“Este o perioada buna pentru retail, este o perioada buna pentru consum in general. Exista traditia mesei pline pe care consumatorul roman trebuie sa o bifeze. Aici este un dublu interes, atat al producatorului, cat si al retailerului sa reuseasca sa creasca vanzarile. Acolo unde exista interes exista si aceasta lupta concurentiala in a-ti maximiza vanzarile si profitul. Din punctul acesta avem o legislatie destul de avansata, avem o serie de reguli care ar trebui respectate atunci cand vorbim de promotii”, afirma Catalin Suliman.

In privinta promotiilor principalul punct de “atractie” este pretul. “Avem un consumator depedent de pret si avem autoritati care monitorizeaza aspecte ce tin de pret. Consiliul Concurentei a lansat Monitorul Preturilor in acest sens. Daca ne uitam la pret exista unele practici incorecte si in principal tin de modul in care arati pretul la consumator, este interzis sa induci ideea ca are un castig incorect. Retailerii merg foarte mult pe ideea de comparatie intrucat este usor de inteles de catre consumatori. Ideea este ca pretul de referinta trebuie sa fie cel mai mic pret din ultimele 30 de zile din locatia respectiva. Mai intalnim situatia <<bonus>>, <<gratuit>>. Nu ai voie sa ii induci consumatorului perceptia ca are un castig ce nu exista in realitate. Consumatorul ar trebui sa fie protejat de un comportament ilicit care i-ar putea modifica comportamentul de cumparare. Mai exista pachetele 3+1, legea ne permite astfel de promotii, nu este voie insa ca retailerii sa coboare sub costul efectiv al produsului”, a mai spus Suliman.

In privinta amenzilor pe care retailerii le risca in cazul unor astfel de practici, partenerul PeliFilip vorbeste despre sanctiuni care pot urca pana la 10% din cifra de afaceri a unei companii.

“Sau ca sa fim mai usor de inteles, daca cineva se intelege pe pretul biscuitilor la raft, s-ar putea sa primeasca amenda pentru toti biscutii, iar retailerii sa primeasca amenda pentru toate produsele comercializate in magazine”, a punctat Catalin Suliman.

In opinia sa, aceste erori ar trebui corectate rapid, mai ales “pentru a arata consumatorilor ca retailerii nu vor sa ii pacaleasca”.

“Cred ca exista o actiune de curatare a imaginii din partea retailerilor. (…) Consumatorul intelege ca are drepturi, cumva puterea se echilibreaza. In trecut aveam aceasta problema ca nu puteam dovedi care a fost pretul la raft acum trei zile. Acum ai bonul, ai un telefon cu care poti sa faci o poza. In partea cealalta, cred ca retailerii sunt mult mai responsabili si conteaza foarte mult imaginea retailerului. Nu mai vorbim exclusiv de o concurenta la nivel de pret, ci si la nivel de servicii, experienta pe care o ofera consumatorilor”, afirma Catalin Suliman.