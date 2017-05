Acesta este cel de-al 115-lea magazin din retea, la nivel national. Hipermarket-ul este situat pe str. Doctor Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 23 - 23A, si are o suprafata de vanzare de 2.421 metri patrati, dintr-o suprafata totala de 2.965 metri patrati.

Anul acesta Kaufland Romania, unul dintre cei mai mari angajatori la nivel local, a anuntat decizia de a creste salariul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2000 lei brut cu tichete de masa, remuneratie ce poate ajunge in functie de vechime si pana la 3.800 lei brut, cu sporuri si tichete de masa, dar si acordarea unei zile de concediu de odihna in plus - masura ce va avea loc efectiv de la 1 martie 2017.

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in 7 tari. In Romania compania are peste 15.000 de angajati. In 2015 compania a incheiat cu afaceri de 9,17 mld. lei in 2015 (aproximativ 2 mld. euro), in crestere cu 14,7% fata de anul anterior. Germanii si-au majorat profitul cu 58%, la 649 mil. lei (146 mil. euro).