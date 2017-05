Amethyst, primul lant de clinici de radioterapie oncologica care s-a extins in Europa pornind din Romania, a inregistrat venituri facturate de 2,4 milioane de euro in primele trei luni ale anului, dar business-ul este afectat de o scadere a fluxului de numerar de 1,5 milioane de euro reprezentand rambursari intarziate de Casele Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) ale costurilor cu tratamentele.

Cele doua clinici sunt rezultatul unei investitii in valoare de 18 milioane de euro, din care echipamentele speciale au costat peste 10 milioane de euro, si asigura 161 de locuri de munca, dintre care 92 sunt ocupate de medici si asistente cu inalta specializare in radioterapie si oncologie, care asigura tratamente pentru peste 350 de pacienti lunar, dintre care 200 sunt pacienti noi de la luna la luna.

„Speram ca intr-o buna zi sistemul asigurarilor de sanatate va admite ca oamenii care si-au platit toata viata la asigurarile de sanatate trebuie sa beneficieze de conditii decente in timpul tratamentelor”, a declarat Barbara Werchowiecka-Rusinek, CEO Amethyst Group.

Pentru 2017, conducerea clinicilor Amethyst se asteapta la rezultate mai bune pe fondul imbunatatirii continue a parteneriatelor cu Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, ceea ce le-ar permite actionarilor sa reia programul de extindere in Romania.

Cu sase clinici in Romania, Polonia, Franta si Germania, Amethyst cauta sa se extinda in intreaga Europa, inclusiv in tara noastra. Clinicile Amethyst sunt operate de catre Amethyst Radiotherapy LTD.

Sursa foto: Indypendenz / Shutterstock.com