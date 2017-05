Danone a anuntat marti rezultatele financiare pentru anul 2016 - un an pozitiv pentru business-ul Danone in Romania, cu venituri de 479 de milioane de lei.

Anul 2016 a fost unul pozitiv pentru business-ul Danone in Romania, cu venituri stabile in jurul valorii de 479 milioane lei si un profit solid de aproximativ 16 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa.

Rezultatele Danone in Romania in 2016 creeaza o baza pentru dezvoltarea sustenabila in continuare a business-ului si pentru investitii locale, inclusiv in fabrica din Bucuresti si in sustinerea partenerilor locali care ne livreaza laptele. Danone ramane un lider puternic pentru segmentul iaurturilor, aceasta categorie reprezentand activitatea noastra principala, sarbatorind 18 ani de productie in Romania in 2017 Natalia Gelstein Kiss, Director General Danone Romania, Bulgaria, Moldova si Tarile Adriatice

Marcile de iaurt care vin cu valoare adaugata pentru consumatori, asa cum sunt cele din segmentele sanatate activa (Activia, Actimel) si copii (Danonino), au inregistrat o evolutie puternic pozitiva in 2016, atingand chiar si rate de crestere de doua cifre. Iaurtul este un produs cunoscut pentru beneficiile sale digestive, iar 3 din 4 romani au declarat ca au cautat in mod activ produse sanatoase si au preferat variantele premium, atat pentru categorii, cat si pentru branduri*.

“Iaurturile care aduc valoare adaugata vor ramane in centrul atentiei noastre si pentru 2017. Dupa un inceput mai lent de an, evoluam acum foarte bine si ne asteptam ca rezultatele acestui an sa fie in linie cu asteptarile. Campanii de amploare pentru Activia, Actimel si Danonino sunt pregatite de lansare pentru vara", adauga Natalia Gelstein Kiss.

Peste 1 milion de iaurturi, zilnic, in medie, sunt produse in fabrica din Bucuresti, folosind anual peste 55 milioane de litri de lapte, in majoritate provenind de la ferme sau gospodari din Romania.

Danone Romania a construit un business solid si puternic pe piata locala, investind constant in lapte si produse de cea mai buna calitate, in ferme, in fabrica si in oameni. Aceasta este reteta pentru o pozitie robusta pe piata si pentru a livra iaurturi de calitate produse in Romania si pe alte piete Natalia Gelstein Kiss

Danone Romania este lider de piata pe segmentul iaurturi, inregistrand in anul 2016 o cifra de afaceri de 479 milioane lei. Compania are in portofoliu zeci de sortimente de produse, realizate in majoritate in fabrica din Bucuresti, cu lapte proaspat colectat de la fermierii romani. Fabrica Danone din Bucuresti a produs local primele iaurturi in 1999.

Danone Romania face parte din compania Danone, activa in domeniile: produse lactate proaspete, ape minerale imbuteliate, alimentatie pentru bebelusi si alimentatie medicala avansata. Compania Danone urmeaza de peste 40 de ani un model dual care combina dimensiunea de succes in business cu cea de progres social.

Sursa foto: Shutterstock/ mama_mia