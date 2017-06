Restaurantele cu preparate cu specific turcesc nu mai au succesul de altadata in Romania, rezultatele financiare obtinute in 2016 fiind mai slabe decat in anii anteriori. Dristor Kebap a inregistrat un profit in scadere cu 60%, in timp ce restaurantele Divan au ajuns la pierderi de peste 100.000 de euro, potrivit bilanturilor publicate pe Ministerul Finantelor.

Compania Dristor Kebap a inregistrat o cifra de afaceri de 17,5 milioane de lei (3,8 milioane de euro), in crestere cu 20% fata de 2015, in timp ce profitul raportat s-a redus cu 60% de la 1,4 milioane de lei in 2015 la 585.923 de lei in 2016. In 2016, lantul de restaurante avea 104 angajati, la fel ca si in 2015, scrie News.ro.

Primul restaurant Dristor Kebap a fost infiintat in 1999 in cartierul Dristor si prepara si comercializeaza saorma, kebab sau alte produse preparate din carne. Lantul de restaurante cu specific turcesc Divan a reusit sa ajunga la o cifra de afaceri de 9,4 milioane de lei (2 milioane de euro), aproape tripla fata de cea obtinuta in 2015.

Insa compania a inregistrat pierderi de aproape 460.000 de lei (peste 100.000 de euro). Grupul de restaurante Divan Group, detinut de Andrei Iusut, a fost vandut unui fond de investitii turcesc la inceputul anului 2017, dupa opt ani de la lansare. Apetitul romanilor pentru preparatele traditionale a crescut anul trecut, lucru ce s-a reflectat si in profiturile celor mai cunoscute restaurant care comercializeaza astfel de produse.

Spre exemplu restaurantul “La Cocosatu”, recunoscut pentru mititeii pe care ii prepara, a reusit anul trecut sa obtina o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei (1,1 milioane de euro), in crestere cu 26,5% fata de 2015, in timp ce profitul a crescut cu 80%, pana la 1,54 milioane de lei (342.000 de euro). Restaurantul din zona Baneasa din Bucuresti avea anul trecut 45 de anagajati.

Langa restaurantului “La Cocosatu” se afla hotelul “La Gil”, care se ocupa de organizarea unor evenimente festive de la care nu lipsesc niciodata micii traditionali. Firma Gil Flash Impex a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de circa 5,2 milioane de lei (1,1 milioane de euro), in crestere cu 5,6% fata de 2015, insa profitul net a scazut cu 13%, la 800.000 de lei (176.000 de euro).

