Aproximativ 81% dintre romanii care urmeaza sa primeasca colete furnizeaza ca adresa de expeditie pe cea de domiciliu, in conditiile in care, in majoritatea timpului, acestia sunt la munca, potrivit datelor DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala.

Avand in vedere ca, de foarte multe ori, destinatarul nu este gasit de catre curier la adresa de expeditie furnizata, acesta poate solicita redirectionarea coletului catre o noua adresa. Pentru a se realiza acest lucru, coletul se intoarce in depozit, de unde va urma sa fie expediat din nou sau ridicat de destinatar. Lunar, aproximativ 15% din totalul coletelor care ar trebui expediate reajung in depozitele DPD Romania.

„Dupa ce coletul se intoarce in depozitul DPD, destinatarul are la dispozitie sapte zile pentru a-l recupera, lucru care, de cele mai multe ori, se si intampla. Astfel ca, aproximativ 73% din coletele care se intorc in depozite sunt recuperate de catre destinatari”, declara Lucian Aldescu, CEO DPD Romania.

Potrivit reprezentantului companiei, de cele mai multe ori, coletele se intorc in depozit pentru ca destinatarul solicita reprogramarea livrarii in alta zi, dar si pentru ca unii destinatari furnizeaza adrese de expeditie gresite sau incomplete, lucru care ingreuneaza procesul de livrare, sau refuza sa mai primeasca coletul, din diverse motive.

De asemenea, redirectionarea coletului catre o alta adresa de expeditie, dar si faptul ca destinatarul nu detine suma ramburs necesara pentru achitarea contravalorii produselor, completeaza topul principalelor motive pentru care coletele se intorc in depozite.

Datele companiei arata ca orasele in care se intorc cele mai multe colete in depozitele DPD sunt Bucuresti, Brasov si Cluj-Napoca, urmate in clasament de Timisoara si Constanta.