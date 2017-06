Proiectul a fost inceput in noiembrie 2016 si a fost finalizat in luna mai din acest an. Noua linie de imbuteliere are o capacitate de 2 milioane de doze pe zi sau 1.500 de doze pe minut. Linia deserveste atat piata locala, cat si tarile vecine Romaniei.

De asemenea, in cadrul fabricii din Timisoara, este linia cea mai eficienta din punct de vedere energetic (410 kW / h) si linia cu cel mai mic consum de apa pe litru de bautura produsa (1,1L). Proiectul a demarat in noiembrie 2016, iar perioada de testare a fost finalizata la sfarsitul lunii mai 2017.

"Coca-Cola, unul dintre cele mai relevante branduri americane, sustine crearea de noi locuri de munca pe piata romaneasca si continua sa sprijine comunitatile in care opereaza prin intermediul programelor de responsabilitate sociala.”, a declarat Excelenta Sa Hans G. Klemm, Ambasadorul Statelor Unite in Romania, in cadrul evenimentului.

In fabrica Coca-Cola din Timisoara sunt imbuteliate branduri precum Coca Cola, Fanta, Sprite, Schwepps, Nestea si Joy (marca de sucuri destinate pietei din Serbia).

Unitatea de productie din Timisoara a fost deschisa in 1995 si are peste 200 de angajati. Coca-Cola HBC detine pe plan local fabrici si la Ploiesti si Poiana Negrii.