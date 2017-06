Studiul A.T. Kearney asupra pietei globale de retail, Global Retail Development Index 2017, pozitioneaza Romania pe locul 20 la nivel global in ceea ce priveste atractivitatea si capacitatea de a stimula investitii in retail. Primele pozitii sunt detinute de India si China, insa instabilitatea geopolitica si cresterea puterii concurentei locale si regionale pe pietele emergente ii obliga pe retaileri sa isi regandeasca strategiile, constata studiul.

Clasata pe locul 20, Romania a cunoscut o crestere puternica a vanzarilor de retail in 2016, iar populatia sa de 20 de milioane de locuitori o face un punct natural de intrare pentru piata larga est-europeana, se arata in cea mai noua editie a studiului A.T. Kearney asupra pietei globale de retail.

India a fost desemnata ca fiind prima in topul tarilor in curs de dezvoltare pentru investitiile de retail. Cresterea puternica a PIB-ului Indiei si cresterea clasei de mijloc, impreuna cu un mediu de reglementare mai favorabil in ultimii ani, au jucat un rol semnificativ in atingerea acestui clasament.

GRDI 2017, intitulat “The Age of Focus”, claseaza China pe locul doi. In ciuda cresterii globale mai lente, marimea pietei si evoluatia continua a comertului retail fac din China una dintre cele mai atractive piete pentru investitiile de retail.

Studiul anual, ajuns acum la a 16-a editie, constata ca retailerii se confrunta cu o incertitudine ridicata, pe fondul schimbarii mediului geopolitic si a cresterii sentimentelor nationaliste exprimate de Brexit si America First. Confruntati cu intensificarea concurentei din partea retailerilor locali si regionali, care au devenit din ce in ce mai sofisticati, precum si progresele inregistrate in domeniul tehnologiei comertului retail si e-commerce, retailerii sunt obligati sa ia o pauza si sa isi regandeasca strategiile.

Ca rezultat, anul trecut s-a inregistrat o scadere a numarului retailerilor care intra pe pietele noi sau care se extind pe pietele existente, precum si multi retaileri care isi examineaza impactul si retelele de logistica pentru a reduce numarul magazinelor sau pentru a parasi pietele in totalitate.

Europa de Est si Asia Centrala

Aceasta regiune, cu doar o singura tara in top 10, cuprinde un amestec de diverse peisaje economice si de retail. Turcia reprezinta unul dintre cele mai interesante cazuri ale acestui index – a avut un an turbulent din punct de vedere politic, determinand multi retaileri sa renunte, insa vanzarile de retail ale Turciei sunt pe locul 3 in topul tarilor clasate in GRDI si este o tara cu populatie tanara si urbana.

Rusia (locul 22, neschimbat) se afla inca in recuperare dupa recesiune, dar exista si semne pozitive, inclusiv o piata de lux stimulata de turistii chinezi. Azerbaijan (locul 23, in scadere cu 13 pozitii) si Kazakhstan (locul 16, in scadere cu 12 pozitii), ambele au scazut semnificativ in indexul din acest an, pe fondul unei perspective economice incerte care a determinat cumparatorii sa reduca cheltuielile. Cu toate acestea, ambele tari au avut puncte favorabile pentru comertul modern.

“GRDI 2017 este in totalitate despre scena geopolitica si despre modul in care aceasta afecteaza afacerea”, spune Hana Ben-Shabat, Partener in cadrul A.T. Kearney si co-autor al studiului. “Retailerii se gandesc de doua ori in privinta expansiunii in locuri in care exista inceritudinea actiunilor viitoare ale guvernului sau riscuri politice ridicate.”

GRDI claseaza primele 30 de tari in curs de dezvoltare pentru investitiile de retail, la nivel mondial. Indexul analizeaza 25 de variabile macroeconomice si specifice retailului pentru a ajuta retailerii sa elaboreze strategii globale de succes pentru identificarea oportunitatilor de investitii pe pietele emergente. Studiul este unic nu numai prin faptul ca identifica pietele care sunt cele mai atractive astazi, dar si pe cele care ofera un potential viitor.

Studiul din acest an include o sectiune speciala despre cresterea cumparaturilor de pe mobil si impactul acestora asupra expansiunii globale a retailului. Pe multe piete in curs de dezvoltare, cumparaturile de pe mobil sunt principala forma de cumparaturi online.

Cumparaturile de pe mobil reprezinta o provocare pentru modul in care retailerii se gandesc la expansiunea globala, precum si pentru rolul lor in lantul valoric”, spune Mike Moriarty, Partener in cadrul A.T. Kearney si co-autor al studiului. “Ne asteptam ca din ce in ce mai multi retaileri sa utilizeze mobilul ca parte a planurilor lor viitoare de expansiune.”

Raportul complet poate fi citi aici.

Sursa foto: Photobac/Shutterstock