Clinica de psihologie Oana Nicolau inregistreaza in fiecare an cresteri de 30% a cifrei de afaceri, avand anul trecut un numar de peste 11.000 de terapii.

“Acum ne aflam intr-o perioada in care investim foarte mult in marketing. Pana atunci ne faceam singuri partea de marketing si din decembrie 2016 am schimbat abordarea. Lucram cu o firma specializata de servicii de PR si medical si investim cam 15% din cifra de afaceri pentru marketing”, a spus Sorin Nicolau, fondatorul clinicii de psiohologie Oana Nicolau.

Cum a intrat pe piata serviciilor de psihologie clinica Oana Nicolau

Clinica Oana Nicolau a fost infiintata in 2007 de antreprenorul Sorin Nicolau si sotia sa, Oana. Sotii Nicolau au cumparat o casa in Controceni si au investit in jur de 50.000 de euro pentru amenajarea acesteia.

“A fost mai mult o investitie personala, am amenajat-o, am modernizat-o cu 50.000 euro, pentru ca era o casa veche. Nu am luat-o in ideea de a face clinica, sotia era deja psiholog autonom si am vazut o oportunitate”, a spus Sorin Nicolau.

La inceput clinica avea 4 psihologi, iar in prezent are peste 36 de angajati, dintre care 30 sunt specializati in servicii de psihologie.

In 2013, clinica si-a schimbat locatia in zona Unirii, unde sunt 12 cabinete si 2 sali de conferinte. De atunci compania a inceput sa se dezvolte cel mai mult.

Pentru 2018, compania are in plan sa deschida o noua clinica in Bucuresti, iar in 2019 sa se extinda la nivel national.

“Vad un potential foarte mare in Cluj, Iasi si Timisoara, pentru extindere nationala. Sunt orase universitare, exista facultati de psihologie puternice acolo si am avea forta de munca. In acelasi timp, exista o crestere economica, cel putin in Cluj. Ne dorim ca in urmatorii 5 ani sa ajungem la un numar de 4 locatii in Bucuresti si 10 per total”, a spus Sorin Nicolau.

Pentru a deschide o noua clinica antreprenorul sustine ca nu are nevoie de o investitie foarte mare. O clinica de 10 cabinete si 2 sali de conferinte ar presupune o investitie de aproximativ 30.000 - 40.000 de euro, atata timp cat spatiul ofera posibilitatea de a amenaja o clinica.

Competitia este mentalitatea oamenilor fata de servicii, pentru ca exista o retinere fata de specialisti.

Multi oameni cauta pe Google solutii pentru problemele lor pe plan emotional, pentru ca au anumite retineri fata de specialisti.

“In medie dureaza de la 6 luni pana la un an ca o persoana sa mearga la psiholog. E nevoie ca lumea sa stie ca exista specialisti pentru fiecare domeniu. Un psiholog are minim 5 ani de studii pana ajunge sa practice profesia”, a afirmati fondatorul clinicii Oana Nicolau.

In acelasi timp, clinica ofera terapii in mediul online pentru romanii plecati in afara, pentru ca pretul unei consulatii este de 2-3 ori mai mica in Romania si este important ca aceste consultatii sa fie sustinute in limba nativa a clientului.

Cifrele confirma faptul ca piata este in crestere si este estimata la 5-6 milioane de euro in Bucuresti, asta este doar acum.

In toamna acestui an, sotii Nicolau pregatesc un nou proiect legat de structurarea echipelor de munca. “Gandim acum si o sa implementam din toamna o structura in care va fi bazata pe asociati si parteneri. Cei vechi, cei cu care colaboram de multi ani, vor avea posibilitatea sa-si creeze propriile echipe in cadrul clinicii”, a explicat antreprenorul.

Cele mai cautate servicii oferite de clinica de psihologie sunt terapia individuala, terapia de cuplu, consilierea psihologica si consilierea pentru dezvoltare personala.

“Nu mai fac fata sarcinilor din timpul zilei si au inceput sa apeleze la specialisti. Aici este cea mai mare provocare pentru noi, foarte multi clienti vad ca este o rusine sa mergi la psiholog. Oamenii ar trebui sa constientizeze faptul ca poti apela la un specialist cand este vorba de gestiunea emotiilor”, a conchis Sorin Nicolau.