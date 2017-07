Valoarea contractului se ridica la 474.347 lei, fara TVA.

Asocierea dintre cele doua companii este notorie la nivelul Capitalei, castigand “pe banda rulanta” contracte de milioane de euro, pe parcursul mai multor ani.

Straco Grup a fost tinta mai multor anchete in ultimii ani, compania intrand in insolventa in 2015, pe fondul unor datorii de peste 180 de milioane de lei, la acea data. Firma Straco ar fi castigat multiple licitatii inca de la mijlocul anilor 2000, existand suspiciunea ca multe dintre ele erau castigate “prin trucarea caietelor de sarcini, la intocmirea carora participau si reprezentantii acestei societati”. Compania a fost cercetata si de DIICOT in 2014 pentru inregistrarea de facturi false in valoare de peste 14 milioane de lei.

Totodata, tot in 2014, actionarii firmei Straco Grup au fost arestati la domiciliu, fiind suspectaĊ£i ca fac parte dintr-o ampla retea de evaziune fiscala si spalare de bani.

SC Strabag SRL este, de asemenea, companie abonata la contracte cu statul. Compania a fost, alaturi de UTI sau Romsys, tinta unor anchete antifrauda, acestia fiind acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala.

In 2017, birourile lor au fost perchezitionate in cadrul unei anchete privind fixarea preturilor.

Strabag SRL, cu afaceri de 911 mil. lei, este urmarita penal pentru ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Dosarul penal 3827/P/2009 se afla inca la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4.

Presedintele Consiliului de Administratie al Strabag Austria este fostul cancelar austriac Alfred Gusanbauer, de numele caruia se leaga mai multe scandaluri politico-economice controversate. Gusanbauer apare si in conducerea companiei Gabriel Resources, implicata in scandalul international legat de exploatarea aurului de la Rosia Montana. In schimb, “Washington Post” mentioneaza intr-un articol ca Gusanbauer a fost consilierul presedintelui kazah Nursultan Nazarbayev, acuzat de incalcarea drepturilor omului in tara sa, dar si al premierului sarb Alexandar Vucic.

In ciuda controverselor, anchetelor multiple, contractelor dubioase si chiar a cercetarii penale, companii precum Strabag si Straco Grup continua sa primeasca, pe banda rulanta, contracte cu statul roman.

Primaria Municipiului Bucuresti a asfaltat, uneori in conditii ciudate (temperaturi foarte scazute) mai multe strazi principale din Bucuresti, de data aceasta fiind vizat bd. Regina Elisabeta.

Motivele? “In urma starii de viabilitate realizata de inspectorii Administratiei Strazilor Bucuresti s-au constatat urmatoarele deficiente: imbracamintea partii carosabile existente prezinta faiantari, crapaturi, fisuri longitudinale si transversale, zone cu peticiri la capacele caminelor si in zonele unde au fost interventii. Ca urmare a celor constatate s-a propus ca pe zonele degradate sa se faca lucrari de reparatii carosabil cu mixtura asfaltica in grosime de 5 cm, inclusiv frezare”.

Reamintim Primariei Bucuresti si primarului Gabriela Firea ca, desi normale aceste lucrari, exista strazi care nu prezinta doar “fisuri, faiantari si crapaturi”, ci gropi adanci in care, la propriu, iti poti rupe piciorul. Intr-adevar, nu sunt atat de vizibile, fiind pe strazi secundare.

De asemenea, asteptam cu interes sa avem ocazia sa scriem despre contracte cu statul in care sa nu fie implicate companii cu trecut si prezent cel putin suspect.

