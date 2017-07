Michael Kors Holdings Ltd va plati 230 de centi pe actiune pentru brandul londonez, cu 18% mai mult fata de pretul de inchidere de luni. Pretul platit in cadrul tranzactiei evalueaza Jimmy Choo la un nivel ajustat al EBITDA de 17,5x. Michael Kors si JAB Luxury, care detine Jimmy Choo din 2011, au aprobat tranzactia.

In cursa pentru achizitionarea casei de moda Jimmy Choo s-au numarat Interparfums si CVC Capital Partners.

In 2011, casa de moda londoneza a fost achizitionata de JAB Holding Co. pentru 500 milioane de lire sterline. Anterior, fusese detinuta de trei fonduri de investitii private. JAB este detinuta de familia germana Reimann, care detin mai multe afaceri premium, in special in zona bunurilor de larg consum. In 2014, miliardarul Reimann a vandut o participatie printr-o oferta publica initiala, dar a ramas proprietarul majoritar al companiei, cu o cota de 68%.

Michael Kors a anuntat ca echipa de management a Jimmy Choo va ramane aceeasi, condusa de CEO-ul Pierre Denis. Tranzactia vine in completarea consolidarilor din industria de lux din acest an, cu principalul competitor al Michael Kors, Coach, cumparand Kate Spate & Co. in luna mai.

Brandul Jimmy Choo a inceput sa castige notorietate la sfarsitul anilor ‘90, fiind purtat de printesa Diana si de personajul fictional din Sex and the City, Carrie Bradshaw.

Sursa foto: Matthew Dicker/Shutterstock