Ministerul Finantelor a publicat proiectul de ordonanta privind plata defalcata a TVA (split payment), masura prevazuta in programul de guvernare al actualului guvern PSD-ALDE si care urmeaza sa se aplice din 1 octombrie, care prevede ca toate companiile platitoare de TVA trebuie sa deschida conturi separate pentru plata taxei, din care numai pot folosi bani decat cu acordul Fiscului, iar orice greseala in plata TVA va atrage o amenda de 50% din suma.

Consultantul fiscal Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, a transmis o prima estimare a impactului masurii: firmele vor deschide circa 300.000 de conturi noi, ceea ce avantajeaza bancile, iar companiile din utilitati si telecom sunt cele mai afectate, scrie News.ro.

In programul de guvernare prezentat in luna iunie, odata cu noul guvern PSD-ALDE, condus de Mihai Tudose, alianta guvernamentala a mentionat ca, de la 1 septembrie 2017 va introduce un "mecanism imbunatit" de colectare a TVA, si anume sistemul split payment, dupa modelul utilizat de Italia, sustinand ca in acest fel va reduce aproape in totalitate evaziunea la TVA, care atinge cote foarte mari in Romania.

Proiectul de ordonanta realizat de Ministerul Finantelor aduce detaliile concrete ale implementarii masurii.

"Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA (...), au obligatia sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii: a) TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar; b) TVA care nu a fost platita in contul prevazut la art.2 alin. (1) de catre alti beneficiari decat cei prevazuti la art. 3 alin. (1); c) TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de 1 octombrie 2017 si incasate dupa aceasta data", prevede proiectul de act normativ.

Proiectul prevede ca acest cont de TVA "poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat", iar ]n cazul incetarii existentei persoanei impozabile, sumele existente in contul de TVA "se fac venit la bugetul de stat".

Conturile pentru plata defalcata au un regim special: structura codului IBAN aferent conturilor va contine in mod unic sirul de caractere ”TVA”, iar permiterea debitarii contului de catre titular se face doar cu aprobarea ANAF, arata proiectul.

In plus, proiectul de act normativ prevede sanctiuni drastice pentru orice greseala a companiilor platitoare de TVA.

Astfel, "plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice (...), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului, in conditiile in care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA" si "debitarea contului de TVA de catre titular in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017" atrag "o amenda egala cu 50% din suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului", prevede proiectul.

De asemenea, nedeschiderea contului distinct de TVA atrage o amenda cuprinsa intre 2.000 lei si 4.000 lei, iar nevirarea TVA in termenul de 3 zile prevazut de ordonanta se sanctioneaza cu o amenda de 10% din valoarea TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului sau prestatorului.

Proiectul a fost criticat de Gabriel Biris, fost secretar de stat din Ministerul Finantelor, care a discutat pe seama masurii cu oficiali din minister.

"Doar pentru plata in cont gresit, sanctiunea aplicata e 50%... La discutiile avute in Ministerul Finantelor, am cerut sa accepte ca statul sa plateasca si el 50% dacs nu da aprobarea in 3 zile. Evident, raspunsul a fost NU", a scris Biris, pe pagina sa de Facebook.

Consultantul fiscal estimeaza ca bancile sunt singurele entitati care ar putea avea de castigat din noul sistem.

"Contul de TVA va fi obligatoriu incepand din octombrie, timp in care toate companiile din Romania (cam 300.000) vor trebui sa isi deschida noi conturi (...). Cele mai afectate vor fi companiile de utilitati si telecom. Singurele care par a avea de castigat sunt bancile", a mai scris Biris.

Sursa foto: Shutterstock