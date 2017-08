Primul semestru al anului 2017 a fost incheiat cu o cifra de afaceri totala de peste 27 milioane lei. Divizia de retail avand in prezent 39 de magazine, dintre care: 33 de magazine OPTIblu si 6 magazine Klarmann, cele mai recente inaugurari fiind: OPTIblu Militari Shopping Center (Bucuresti), OPTIblu Lotus Mall (Oradea) si Klarmann Cora (Cluj).

Valoarea investitiilor in 2017 este estimata la peste 5 milioane lei, investitiile fiind directionate in principal spre deschideri de noi magazine si renovari, comunicare si constructie de brand, echipamente medicale, dezvoltarea sistemelor IT si logistice prin implementarea unui program de tip Warehouse Management System, dezvoltarea platformelor online, precum si in programe de formare profesionala a angajatilor ce includ cursuri de optica si optometrie, abilitati de vanzari si comunicare cu clientii, dar si cursuri de limba engleza.

“Pentru 2017 prognozam continuarea cresterii accelerate a afacerilor companiei si ne propunem sa incheiem anul cu peste 45 de magazine si o cifra de afaceri de 56 - 58 milioane lei. Investitiile in dezvoltarea retailului traditional vor continua pentru ambele retele de magazine, atat OPTIblu cat si KLARMANN, in Bucuresti precum si in alte orase cu potential din tara", a spus Raluca Cimpianu, director general Optical Network.

Compania Optical Network a fost infiintata in 2004, in prezent ajungand sa fie unul dintre liderii pietei de optica medicala in Romania. Divizia de retail opereaza lanturile de magazine OPTIblu si Klarmann avand 39 de magazine in Bucuresti si mari orase din tara. De asemenea, compania detine o divizie de distributie autorizata sa comercializeze marci de rame vedere si ochelari soare, precum Dior, Hugo Boss, Boss Orange si multe altele.