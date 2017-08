Narcoffee Roasters, lantul de cafenele de specialitate lansat in Cluj-Napoca de catre Marcelus Suciu, fondatorul Marty Restaurants si Dan Isai, fondatorul Salad Box, inaugureaza luna aceasta prima cafenea din Bucuresti, in incinta centrului comercial AFI Palace Cotroceni.

Cu o suprafata de peste 110 mp (interior si terasa), noua locatie Narcoffee Roasters este cea de-a patra unitate din reteaua proiectului clujean si prima din Capitala. Mizand pe specialitati pe baza de cafea de origine, fondatorii anticipeaza in prima luna de functionare peste 10.000 de clienti in noul spatiu.

„Suntem de parere ca 3rd wave coffee, cum este denumit fenomenul cafenelelor de specialitate, este in plin avant in Romania, cu precadere in Capitala. Observam deja o evolutie in randul consumatorilor de la o banala „cafea cu lapte” la una de origine, insa consideram ca pentru a educa si starni interesul unui public specializat cat mai amplu, este necesara prezenta unei retele puternice, cu locatii in toate marile orase”, motiveaza Marcelus Suciu, co-fondator Narcoffee Roasters, decizia de a extinde conceptul la nivel national.

Noua locatie face parte din planul fondatorilor de a ajunge la minim 6 unitati in orase cheie din tara pana la finalul acestui an, investita totala pentru intregul proiect fiind de 500.000 de euro.

Meniul cafenelei din Bucuresti se imparte in doua categorii: meniu pe baza de espresso, adica specialitati de cafea precum flat white, long black sau latte si un meniu pe baza de cafea la filtru, precum V60, Chemex, Aeropress sau Cold Brew. In plus, meniul mai include si infuzii de ceai negru Indian sau Matcha, precum si racoritoare din fructe presate la rece.