Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim estimeaza ca in perioada iulie 2016 - iunie 2017, volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 561 milioane cutii, in crestere cu 5,4% fata de iulie 2015 - iunie 2016, in crestere fiind si numarul total de zile de tratament (7,1%).

Valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 13,13 miliarde lei la pret de distributie, in crestere cu 10,0% fata de iulie 2015 – iunie 2016. Izoland impactul programelor cost- volum-rezultat (CVR) si cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacii a crescut cu 7,8% fata de iulie 2015 – iunie 2016.

”Desi la nivel de ansamblu lucrurile par a se fi linistit putin pe piata medicamentelor, ma tem ca nu este deloc asa. Cresterea este ne-uniforma, taxarea (prin claw-back) de asemenea, iar aproape tot lantul de aprovizionare incearca sa faca din disponibilitatea produsului un avantaj competitiv necorespunzator. Ne-am intors in timp cu 15-20 ani, cand medicamente relativ banale nu se gaseau sau se gaseau cu dificultate, spre disperarea bietului pacient”, a afirmat Petru Craciun, director general Cegedim.

Evolutia pietei in volum

In al doilea trimestru, volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 139,4 milioane cutii, in crestere cu 6% fata de trimestrul 2 din 2016, crestere cauzata in special de canalul de retail, care a inregistrat un avans de 6,1%. Pe segmente, ratele de crestere in volum au fost de 4% pentru Rx in farmacii,10,3% pentru OTC in farmacii si 3,7% pentru spitale.

In perioada iulie 2016 - iunie 2017, volumul total al pietei a fost de 561,0 milioane cutii, in crestere cu 5,4% fata de iulie 2015 – iunie 2016. Volumul medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii s-a ridicat la 348 milioane cutii (+3,2% fata iulie 2015 – iunie 2016), cel al medicamentelor fara prescriptie (OTC) s-a ridicat la 185,3 milioane cutii (+10,5%), iar volumul medicamentelor din spital s-a ridicat la 27,8 milioane cutii (+1,5%).

Evolutia pietei in valoare

Valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 3,29 miliarde lei, in scadere cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2016, scadere datorata in special contractelor cost-volum-rezultat, care au inregistrat scaderi mai mari de - 80%. Pe segmente, ratele de crestere in lei au fost de -7,5% pentru Rx in farmacii, 19,3% pentru OTC in farmacii si 14,8% pentru spitale.

In perioada iulie 2016 – iunie 2017, valoarea totala a pietei a fost de 13,13 miliarde lei, in crestere cu 10,0% fata de iulie 2015 – iunie 2016. Medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii au atins 8,67 miliarde lei (+7,2%), medicamentele fara prescriptie (OTC) din farmacii au atins 2,85 miliarde lei (+18,1%), iar segmentul de spital a atins 1,60 miliarde lei (+11,6%).

Izoland impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) si intr-o masura mai mica cost- volum (CV), totalizand circa 676 milioane lei, piata de medicamente Rx fara contract din farmacii a crescut fata de perioada iulie 2015 – iunie 2016 cu 7,8%, insumand 7,99 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari

In privinta evolutiei principalelor grupe terapeutice, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri in volum peste media pietei in cazul medicamentelor destinate sistemului respirator (14,5%), al celor destinate sistemului digestiv si metabolism (7,3%), precum si al celor destinate sistemului musculo-scheletic (5,5%). Sub media pietei au fost medicamentele anti-infectioase sistemice, care au scazut in volum cu -0,8%, cele antineoplazice si imunomodulatoare (0,6%), cele din sistemul cardiovascular (3,0%) si pentru sistemul nervos (3,5%) .

