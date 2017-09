In Romania sunt in jur de 7.700 de farmacii, iar dintre cele 41 de judete, 11 au mai putin de 100 de farmacii. Cele mai multe unitati se gasesc in Bucuresti, aproape 1.000. Concurenta dintre marile lanturi se poate observa cel mai bine in Capitala atunci cand intr-o intersectie sunt cate 6 farmacii diferite. Vezi in continuare cum sunt pozitionate farmaciile in judetele din Romania, unde sunt cele mai putine si unde sunt cele mai multe unitati.