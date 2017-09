AGA Romexpo SA a aprobat incheierea unui contract de asociere intre Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo SA si Stoneberg SRL, pe o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire. Compania Stoneberg SRL a fost infiintata pe 17 august 2017 si are ca actionari, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, consultate de wall-street.ro, pe omul de afaceri Iulian Dascalu (50%) si Stoneberg Group (50%). La randul sau, firma Stoneberg Group, infiintata pe 4 august 2017, este detinuta de Iulian Dascalu (50%) si Iulius Group (50%).

Practic, aceasta mutare marcheaza intrarea omului de afaceri Iulian Dascalu, cunoscut pentru dezvoltarile mixte office-retail din Timisoara, Iasi si Cluj, sub brandurile Openville, Palas si Iulius, pe piata bucuresteana. Pana acum, Iulian Dascalu s-a concentrat pe pietele secundare.

Contactati telefonic de wall-street.ro, reprezentantii Iulius nu au dorit sa comenteze informatiile aparute in Monitorul Oficial, publicatia oferind insa cateva amanunte despre viitorul proiectului. Astfel, Romexpo SA va instraina catre Stoneberg cladiri secundare, ce urmeaza a fi demolate de catre comparator, contra sumei de trei milioane de euro si va dobandi un spatiu de 3.000 de metri patrati, cu destinatia de spatiu de depozitare si ateliere, dotat cu bai si vestiare, la subsolul pavilionului B, ce urmeaza a fi realizate pe cheltuiala Stoneberg, cu incadrarea intr-un buget de minimum doua milioane de euro.

In plus, o scurta privire asupra proiectelor realizate de Iulius Group sau aflate in curs de realizare poate adduce cateva indicii cu privire la intentiile lui Iulian Dascalu pentru asocierea cu Romexpo si CCIR.Proiectul mixt Openville reprezinta o investitie estimata la peste 220 milioane de euro, iar Iulius Mall va fi integrat in proiect. Cea mai mare pondere o va avea componenta office, cu o suprafata totala de aproximativ 13o.000 mp inchiriabili. In total, ansamblul va include sapte cladiri de birouri, care vor forma polul de business din vestul tarii. Din aceasta suprafata, 18.000 mp au fost livrati in luna ianuarie, in cladirea UBC 2, 13.000 mp urmeaza a fi finalizati in curand, in UBC 1, iar alti 18.000 mp au intrat in constructie in luna iunie, in UBC 3.

Inaugurat in mai 2012, ansamblul urbanistic Palas Iasi reprezinta cea mai mare investitie imobiliara din afara Bucurestiului, in valoare de peste 265 milioane de euro. Situat in centrul Iasului, ansamblul Palas este primul proiect de tip mixed-use din Romania si include: peste 250 de magazine, sase cladiri de birouri clasa A, sali de evenimente, un hotel de 4 stele si un parc de 50.000 mp.