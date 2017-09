Industria jocurilor de noroc a fost si este tinta mai multor polemici, alimentate de excesele pe care unii consumatori le fac in momentul in care trec pragul unei sali de jocuri in dorinta de a se imbogati cat mai rapid, fara a se concentra pe componenta de divertisment pe care o are acest domeniu. Dincolo de aceste polemici, acest sector are mereu un castigator sigur, acela fiind statul, in bugetul caruia ajung sute de milioane de euro anual. Despre veniturile pe care le genereaza industria jocurilor de noroc la bugetul de stat, am stat de vorba cu Sorin Georgescu, secretar general al asociatiei Romslot, o asociatie a operatorilor si producatorilor din industria jocurilor de noroc de tip slot-machine, care a fost infiintata in 2011.

Din cifrele oferite de catre reprezentantul Romslot, la nivelul intregii piete de jocuri de noroc, in 2016, statul a colectat aproximativ 270 de milioane de euro, mai putin decat in 2015 cand suma colectata a fost de 297,3 milioane de dolari.

Prin intermediul legii bugetului de stat, un procent de 7% din taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, ajung direct la diverse ministere, precum cel al Educatiei sau al Sanatatii. Pentru anul 2016, de pe urma industriei jocurilor de noroc, din buget de stat s-au impartit, conform reprezentantiilor Romslot, urmatoarele sume:

1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic si pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice, - aprox 2,3 milioane euro

2% la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice – aprox 4, 5 milioane euro

2% la Ministerul Tineretului si Sportului – aprox 4,5 milioane euro

2% la Ministerul Sanatatii pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. - aprox 4,5 milioane euro

Dincolo de cifrele care ajung la bugetul de stat, Sorin Georgescu ne-a vorbit despre provocarile prin care trece piata de sloturi (aparate), o componenta importanta a industriei jocurilor de noroc, piata in care a intrat in urma cu 14 ani si a carei evolutie a urmarit-o indeaproape. Pentru inceput, acesta afirma ca marirea taxelor, decisa la finalul anului 2014, i-a impiedicat pe operatori sa creasca investitiile, fiind presati de plata obligatiilor la stat.

"In aceasta industrie, principalul beneficiar este statul, nu sunt operatorii de jocuri. Cand au crescut taxa pe aparat, de la 2.000 de euro pana la 3.000 de euro, au crescut si taxa pe operator. In urma acestor cresteri, operatorii in loc sa investeasca in evolutia parcului de sloturi, ei au pastrat organizarea veche pentru a putea sa plateasca taxele" , a precizat Sorin Georgescu.

Lipsa investitiilor din partea anumitor operatori a dus la crearea unui decalaj in ceea ce priveste conditiile si standartele oferite in piata. Reprezentantul Romslot este de parere ca legislatia este destul de permisiva, iar in piata exista foarte "multa" libertate in ceea ce priveste nivelul tehnologiei pe care un operator trebuie sa o foloseasca.

"Statul are nevoie de parteneri care sa contribuie la o legislatie moderna. Noua ne lipseste un standard minim pe care sa il avem in piata pentru ca in momentul de fata este foarte multa libertate. Avem o legislatie ancorata in trecut, ne trebuie una moderna, care sa tina pasul cu nivelul tehnologiei de astazi, deoarece slotul este un aparat tehnic, o constructie cu cablaje inauntrau, cu o placa de baza, un soft, etc. Taxa de astazi este aceeasi pentru sloturi, indiferent de tehnologia utilizata. Un operator din Bucuresti care are un aparat de 30.000 de euro, plateste la fel ca unul din Orastie care foloseste un aparat de 1.000 de euro", a adaugat reprezentantul Romslot.

Sorin Georgescu a precizat ca este important ca aparatele de tip slot sa dispuna de o tehnologie cat mai avansata, pentru ca raportarea veniturilor catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) sa fie cat mai transparenta.

