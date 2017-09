Daca m-ai fi intrebat in urma cu doar cateva zile daca Metro este un brand cool, care ar putea prinde la generatia Millennials, as fi zis ca cel mai probabil nu. Presedintele board-ului companiei, dar si oficiali de top ai Metro Romania au tinut sa ma contrazica – si, poate neasteptat, au reusit. Cum se schimba la fata gigantul german?

La Dusseldorf, Metro a sarbatorit 50 de ani de existenta printr-un eveniment care si-a propus sa ofere perspective noi asupra tendintelor in piata de retail, dar si sa demonstreze si prezinte operatiuni pe care compania le desfasoara in mai multe tari din lume. Astfel, intr-un mediu expozitional informal, Metro a prezentat particularitati ale business-ului sau in peste 25 de tari din lume – Romania, Ukraina, Cehia, India si asa mai departe.

“Dupa listarea la bursa de valori din iulie, dorim sa prezentam personal publicului noul Metro: cum sustinem antreprenorii si afacerile independente din intreaga lume, cum ajutam la conturarea vietii in cadrul comunitatilor locale – si cum ne implicam in dezvoltarea unor initiative de responsabilitate sociala”, subliniaza Olaf Koch, presedintele consiliului de administratie al Metro.

In total, 38 de spatii de expunere, amenajate pe doua etaje, acoperind 2.000 de metri patrati. “Metro nu investeste de obicei in expozitii… de orice fel, fiind foarte atenta la costuri. In aceasta situatie insa, consideram ca renteaza acest schimb de experienta – sa calatoresti in jurul lumii in cateva minute”.

Metro intra in era digitala

Metro este un business care se adreseaza segmentului wholesale, antreprenorilor mici si medii din HoReCa. Din ce in ce mai multe business-uri din aceste industrii sunt digitalizate, conduse de Millennials, persoane care “au Internetul in buzunar”. Metro nu poate supravietui daca nu se aliniaza tendintelor, ceea ce a inceput sa faca in urma cu cativa ani.

“Recunosc ca in zona de eCommerce suntem, inca, in spate, insa recuperam rapid. In prezent, in Germania, circa 25% din comenzi vin prin canalele eCommerce”. Cu toate acestea, Olaf subliniaza ca si-ar dori sa fie si mai rapizi in a inova, a fi unici. Si aici intervin programele de sustinere antreprenoriale lansate de compani.



(Olaf Koch, presedintele consiliului de administratie al Metro)

Metro a inceput sa ofere instrumente digitale business-urilor din zona restaurantelor – vizibilitate online, prezenta activa in online, instrumente digitale si sa sustina activ companiile din zona supermarket-urilor. Metro sustine acest lucru si prin terte entitati, startup-uri care fac parte din doua programe de mentorat si accelerare in care Metro investeste sume considerabile – 120.000 de euro/proiect, echivalentul a 6-9% din actiuni.

De exemplu, in primele doua runde ale programului de mentorat Metro Accelerator for Hospitality, startup-urile participante au generat un volum total de fonduri de capital peste medie – 55 de milioane de dolari. In cea mai recenta runda, au fost alese 10 proiecte, din sute de participanti din 52 de tari – din pacate, niciun proiect din Romania nu a fost selectionat.

Sunt proiecte care variaza de la software-uri de reducere la minim a deseurilor generate in bucatariile restaurantelor, trecand prin programe de adunare a recenziilor din HoReCa, un cub cu LED-uri realizat pentru ca oaspetii sa poata chema chelnerul prin apasarea unui buton, sau chiar un robot numit Concierge, care raspunde intrebarilor online venite din partea oaspetilor unui hotel.

Din startup-urile lansate in 2015, doar 3 dintre ele au esuat.

Toate aceste startup-uri sunt integrate in oferta Metro din diferite tari, oferind, astfel, o perspectiva si optiuni noi pentru clientii companiei – fie ca vorbim de restaurante (zona de food este in crestere accelerata), magazine sau alte business-uri.

WALL-STREET.ro a discutat cu cateva dintre cele mai interesante startup-uri sustinute de Metro, urmand sa publice articole exclusive pe marginea lor. Cate pot fi implementate in Romania si cat costa, afla curand.

Unde se incadreaza Romania in strategia Metro

In Romania, proiectul La Doi Pasi a atras 430 de magazine din 2012 pana in prezent, insa urmareste sa ajunga la 2.000 de magazine inrolate pana in 2020.

Proiectul consta in suport la 360 de grade pentru retaileri grocery cu suprafete intre 600 si 2.000 mp, Metro oferind trei diferite solutii de investitii, in functie de nevoile business-ului – de la construirea de la zero a business-ului, la convertirea magazinului anterior intr-unul modern La Doi Pasi.

“Daca ai deja magazin, cu 8-15.000 de euro il poti reconverti intr-unul modern, intuitiv, sprijinit fiind de Metro. Au fost si situatii in care a trebuit sa refuzam clienti, preferand sa punem accent pe eficienta – clientii refuzati nu aveau vad comercial de cele mai multe ori, insa punem accent si pe potentialul general al partenerului – aici vorbim si de interactiunile umane”, spun oficialii Metro.

Cum isi propun sa creasca de la 430 de magazine la 2.000 in doar doi ani?

Reprezentantii de vanzari ai Metro explica pentru wall-street.ro strategia La Doi Pasi in Romania.

“In 2012 am inceput de la expansiune bazata pe cantitate, nu calitate. Acum este diferit conceptul – daca noi consideram, dupa expertiza noastra, ca magazinul are sanse mici de reusita, transmitem acest lucru proprietarului, il indemnam sa schimbe strategia. Daca nu doreste, nu ne implicam. Vrem sa faca business curat…nu “ca la tara”. Ar fi mai usor daca ar fi toata tara curata, corecta…”.

Compania si-a extins de asemenea considerabil echipa de vanzari, de la 40-50 de oameni, la 160, persoane care cauta activ magazine care s-ar putea preta pentru a fi transformate si sustinute de Metro. Compania germana ofera concept, advertising, instrumente noi de conversie omnichannel, dar si, bineinteles, acces la produsele sale – de altfel de aici castiga Metro. “Pana la urma, totul se rezuma la “da-i clientului tot ce vrea, unde vrea, cum vrea, rapid – si cat mai aproape de el”.

Clientul roman inca pune accent pe oferte, campanii cu puncte, campanii de loializare. Creste puternic, de asemenea, triple digit, segmentul bio – este adevarat, de la o baza mica, insa este o evolutie deloc de neglijat.

“Observam un interes din ce in ce mai mare in produsele bio, food to go si ready to cook, in detrimentul salamurilor, parizerului, de exemplu. Pestele de asemenea creste. In tarile dezvoltate – Marea Britanie, Germania de exemplu, 80% din vanzarile de alimente sunt ready to cook (alimente pregatite) si food to go (sandvisuri, de exemplu). Este o tendinta care se simte si la noi si, in timp, vom ajunge tot acolo”.

In prezent, circa jumatate din conceptul La Doi Pasi este implementat in mediul rural, insa chiar si in Bucuresti, in ciuda agresivitatii Mega Image care a ocupat multe vaduri comerciale, mai este loc de extindere.

Metro a generat in Romania in anul fiscal incheiat in septembrie putin sub 1 miliard de euro afaceri. La nivel global, compania a generat circa 37 de miliarde de euro.