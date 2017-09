Dochita Zenoveiov a vorbit la Profesionistii in Retail despre interesul tot mai crescut al retailerilor si al producatorilor pentru servicii de branding, ca modalitate de a se impune intr-o industria atat de dinamica.

Daca retailerii moderni par mult mai deschisi la a apela la servicii de branding, datorita bugetelor mult mai mari de care dispun, precum si a competitiei acerbe care caracterizeaza acest segment, in realitate exista interes si din partea retailerilor traditionali.

“Am fost surprinsi sa avem solicitari de la retaileri traditionali care au inteles ca lupta se da astazi pe comertul de proximitate unde exista o concurenta acerba si atunci vin cu solicitari. Inca nu toti inteleg sau nu reusesc sa filtreze bugetele pe care noi le solicitam, insa cu timpul sunt sigura ca lucrurile se vor shcimba in bine. Important este ca exista interes si de o parte, si de cealalta”, spune Dochita Zenoveiov.

Diferenta dintre retailerii moderni si cei traditionali are loc in ceea ce priveste solicitarile proiectelor de branding. “Traditionalul vine si solicita proiectele de branding de baza, cum ar fi dezvoltarea unui nume foarte bun sau o prezenta atractiva in magazin care sa opreasca trecatorul pe strada si sa il invite in magzinul sau, in timp ce retailerii moderni sunt la un alt nivel. Vorbim de servicii mult mai sofisticate, in special in zona de online, tot ce tine de experiente online, dar si de integrarea tuturor serviciilor pe care le au, precum si o clarificare tot mai mare a audientelor”, explica Dochita Zenoveiov.