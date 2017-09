Feliciu Paraschiv va fi speaker la Retail Arena, cel mai mare eveniment de retail al toamnei. Vino sa il asculti pe 25 si 26 octombrie, la hotel Sheraton!

Feliciu Paraschiv a fondat businessul de proximitate Paco in urma cu 22 de ani si a ajuns sa detina astazi o retea de zece magazine in judetul Vrancea, ce numara afaceri de 15 milioane euro anul trecut. Pentru 2017, antreprenorul estimeaza o cifra de afaceri de 20 milioane de euro, dupa o crestere de 16% inregistrata in primul semestru fata de perioada similara a anului trecut, sustinuta de cresterea consumului.

Antreprenorul a vorbit la Profesionistii in Retail despre decizia de a nu se extinde la nivel national si de a ramane concentrat pe piata din Vrancea. “Am avut posibilitatea de a prelua doua magazine Carrefour din Braila, dar nu ni s-a parut oportun sa ne indepartam. Stefan cel Mare cand s-a batut cu turcii a facut-o in zona lui, unde cunostea terenul si nu era vulnerabil. Asa procedam si noi: stim foarte bina zona, vadul comercial si ne axam pe ele. Daca te intinzi prea mult, risti sa pierzi batalia din locul de bastina. Mai bine acoperi in intregime zona ta si apoi te extinzi in afara ei”, spune Feliciu Paraschiv.