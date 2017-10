Felix Patrascanu, fondatorul FAN Courier, a facut prima investitie in domeniul medical prin clinica de neurologie integrata Neuroaxis. Aceasta clinica s-a deschis oficial pe 5 octombrie, cu o investitie care se ridica la peste 250.000 de euro, in special in aparatura. Din echipa de management a clinicii fac parte: Dan Mitrea, fondatorul Intermedicas, Dragos Tudorache si Cristina Patrascanu.

"Totul a inceput in 2012 cand eram clientii doctorului Mitrea, el de atunci ne povestea ce planuri de viitor are, noi l-am incuraj si sustinut intotdeauna sa inceapa aceasta afacere, dar nu credeam ca o sa ajungem noi sa investim in asa ceva. Este un domeniu neexplorat in totalitate, e la inceput de drum si oportunitatile pot fi foarte mari. L-am ajutat si eu si sotul meu cu anumite sfaturi legate de business, dar in rest totul au facut Dan Mitrea si Dragos Tudorache”, a spus Cristina Patrascanu.

„Acest concept de centru integrat de neurologie completeaza si seteaza un nou standard de calitate specific clinicilor supra-specializate din Romania, asemanator celor din Vestul Europei. Nevoia de centre ultra-specializate in neurologie este o necesitate pentru fiecare societate, dat fiind caracterul complex si implicatiile majore pe care le au afectiunile neurologice in viata pacientilor si familiilor acestora”, a precizat dr. Dan Mitrea, actionar si directorul medical al clinicii.

Investitia totala realizata pentru deschiderea acestei clinici a fost de 250.000 euro, din care suma de 160.000 de euro a fost folosita pentru achizitionarea aparaturii. Conceptul de clinica integrata este sustinut si de familia Cristina si Felix Patrascanu (unul dintre actionarii FAN Courier), care sunt actionari si principalii investitori.

"Se spune ca e recomandat sa investesti in afaceri din domenii pe care le stapanesti sau le cunosti cat de cat. Am trecut peste acest indemn si m-am alaturat proiectului Neuroaxis pentru ca am fost convins de atitudinea, faptele si planurile de viitor ale echipei de management condusa de dr. Dan Mitrea. De fapt, e o investitie in concepte de management medical inovatoare si pline de oportunitati, oportunitati ce vin tocmai din setea de nou a acestor tineri”, a mentionat Felix Patrascanu.

Reprezentantii Neuroaxis estimeaza venituri de circa 200.000 de euro in primul an de functionare si recuparea investitiei in urmatorii 3 ani.

„Capacitatea clinicii, echipa medicala si aparatura de care dispunem ne permit sa tratam circa 700 de pacienti/luna. In primele luni, insa, vom avea un flux lunar de aproximativ 200 de pacienti", a spus Cristina Patrascanu.

Suprafata totala a clinicii este de 210 mp si dispune de trei cabinete de consultatii, o sala de tratamente, un cabinet destinat investigatiilor ecografice vasculare, un cabinet destinat investigatiilor electromiografice (EMG) si un laborator de epileptologie, destinat monitorizarii video EEG si somnologiei.

Incidenta bolilor neurologice la nivel national este de peste 10% din populatia tarii, iar procentul de afectiuni neuropsihice este de peste 30%. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt bolile vasculare cerebrale (accidentele vasculare), neuropatiile si cefaleea. Procentul de pacienti diagnosticati este variabil si in functie de patologie, dar datele statistice releva o crestere a numarului de afectiuni neurologice si, mai important, scaderea pragului de varsta in anumite afectiuni.