Si asta, deoarece previziunile privind volumele de marfuri care urmeaza sa fie tranzitate in aceasta perioada sunt alarmante, anuntandu-se cresteri cu peste 35% a mediilor obisnuite. In acest sens, Nemo Express (locul 3 in piata interna de curierat) si-a luat deja masurile care se impun pentru a preveni supraaglomerarea sau chiar blocarea activitatii. In primul rand, inca din primul semestru a fost inaugurat noul depozit de la sediul central operational din Magurele, marindu-se astfel capacitatea de depozitare cu 10.000 mp, fiind prevazute inca 52 de rampe de incarcare dotate cu benzi transportoare.

De asemenea, capacitatea de transport a companiei a fost marita atat in ceea ce priveste flota de oras, cat si cea rezervata curselor interurbane. Pentru livrarile urbane a fost preferat modelul Ford Tranzit Custom 2017, o autoutilitara care permite transportul celor mai multe tipuri de marfuri (de la produsele albe pana la plicurile de corespondenta). Pentru transportul interurban (cursele de tara), cei de la Nemo Express au ales modelul de cap tractor Mercedes Actros, asigurandu-si in acest fel o crestere a capacitatii de transport cu 100 de tone. Daca pana in 2017, Nemo Express transporta zilnic o medie de 350 de tone, la finalul anului curent compania va fi pregatita sa tranziteze 450 tone in fiecare zi. De altfel, cam aceasta este si cresterea prognozata pentru perioada noiembrie-decembrie, tinandu-se cont de cresterea de peste 20% a volumelor de la inceputul anului si pana acum, dar si de supraaglomerarea generata de Black Friday si perioada sarbatorilor de iarna. O data cu redimensionarea flotei, la Nemo Express s-a marit si numarul angajatilor, dar si al spatiilor pentru birouri.

Tot in acest an, Departamentul Customer Support de la Nemo Express a implementat un nou soft de management al reclamatiilor si solicitarilor. In urma implementarii, softul a adus beneficii precum:

Reducerea cu 50% a timpului mediu de raspuns;

Posibilitatea de urmarire a solicitarilor din momentul in care acestea au fost transmise de client pana in momentul rezolvarii;

Generarea de rapoarte de activitate pentru fiecare agent al departamentului;

Posibilitatea masurarii productivitatii agentilor din customer support precum si a timpului de raspuns al acestora;

Cresterea generica a nivelului de satisfactie a clientilor;

Cresterea productivitaii muncii prin excluderea unor activitati manuale.

Conform propriei strategii de dezvoltare, cei de la Nemo Express spera sa realizeze in ultimul trimestru din 2017 un procentaj de livrare de peste 90%.



NEMO EXPRESS a fost infiintata in anul 2002 ca o consecinta a contextului economic, fiind o rezultanta a necesitatilor existente pe piata logistica si de curierat din acea perioada. Bazele noii entitati au fost puse de specialisti in domeniu, profesionisti cu mare experienta in industria de profil. Start-up-ul de succes a fost o confirmare fireasca a abordarii corecte a bazelor afacerii, care a beneficiat din start de o logistica foarte bine pusa la punct si de o gestionare realista si pragmatica a unei infrastructuri complete. in foarte scurt timp, Nemo Express a dezvoltat o retea nationala cu o acoperire de 100% pentru intreg teritoriul Romaniei si o flota pe care a modernizat-o fara incetare, de la infiintare si pana in prezent. Livrarea expedierilor se face in sistemul ”door to door”, intr-un interval de 24 de ore pe tot parcursul tarii, prin intermediul retelei de curieri – personal angajat si pregatit pentru a putea raspunde tuturor solicitarilor, angajati pregatiti sa faca fata celor mai exigente cerinte ale clientilor nostri. Confidentialitatea serviciilor Nemo Express este garantata.