Compania VIAVI Solutions, cunoscuta anterior ca JDS Uniphase (JDSU), este lider global in domeniul activarii retelelor si serviciilor, dar si in cel al solutiilor destinate securitatii si performantei optice. Tehnologiile noastre contribuie la succesul multor clienti: operatori importanti de telefonie mobila din intreaga lume, institutii guvernamentale, operatori de retele de tip enterprise, furnizori de aplicatii, contractori care instaleaza fibra optica si construiesc turnurile de comunicatii care mentin lumea conectata.

Cu sediul central in San Jose, California, SUA, in inima Silicon Valley, istoria VIAVI in domeniul activarii de retele si servicii dateaza inca de acum 100 de ani. Am infiintat aceasta companie bazandu-ne pe expertiza noastra in testarea cablurilor de cupru, iar acum contribuim la constructia, monitorizarea si optimizarea celor mai complexe retele ale furnizorilor de servicii si de tip enterprise.

„Am decis sa ne extindem capabilitatile R&D prin infiintarea unui Centru de Excelenta R&D in Bucuresti, Romania, centru care va mentine cresterea economica a companiei. Intentionam sa deschidem noul nostru birou in primul trimestru calendaristic al anului 2018. Operatiunile din Bucuresti vor ajuta la consolidarea capacitatilor noastre de a furniza solutii de testare rapida pentru clienti din toate industriile si zonele geografice”, a declarat Oleg Khaykin, Presedinte si CEO al VIAVI Solutions.

VIAVI va putea apela la un numar mare de ingineri software calificati, iar noul centru se va concentra pe dezvoltarea de tehnologii si produse inovatoare pentru intreaga retea de clienti ai companiei.

“VIAVI a urmarit sa infiinteze centre de dezvoltare exemplare, pe teritorii in care sunt prezenti nenumarati specialisti, dar unde exista si infrastructura necesara pentru astfel de operatiuni. Bucurestiul este un teritoriu cheie pentru inovatia tehnologica, o sursa de inalta competenta profesionala cu universitati de prestigiu si un potential de afaceri extrem de atractiv”, a adaugat Oleg Khaykin.

Expansiunea VIAVI in Romania reflecta cererea ridicata pentru tehnologiile companiei, inclusiv pentru serviciile de constructie, instalare, monitorizare si optimizare a retelelor.

VIAVI a fost numit pentru al patrulea an la rand lider in Gartner® Magic Quadrant pentru solutii NPMD si recunoscut pentru al saselea an consecutiv ca Lider Global in domeniul echipamentelor de testare a fibrei optice de catre Rost & Sullivan. Printre clientii VIAVI se numara: Ericsson, Huawei, Orange, Vodafone, AT&T Inc., Bharti Airtel, BT Openreach, Charter Communications, Comcast Corporation, Finisar, FLIR Systems, Integrated Device Technologies, KT, Lockheed Martin, Nokia Solutions and Networks, Oclaro, ST Microelectronics, TDC, Telstra si Verizon Communications Inc.

Pentru a afla mai multe despre noile joburi disponibile in Bucuresti, vizitati www.viavisolutions.com/careers