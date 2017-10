Domeniul Muntean, casa de vinuri fondata la inceputul acestui an de Dan Muntean, a lansat prima gama de vinuri proprii: Zana Verde (Sauvignon Blanc, 2016), Zana Roza (Merlot Rose, 2016) si Zana Purpurie (Cabernet Sauvignon, 2015). Vinurile se regasesc deja in reteaua HoReCa, precum si in magazine specializate si completeaza portofoliul larg de importuri al companiei, ce cuprinde peste 70 de branduri de vin de la cele mai reputate case internationale din toata lumea.

„Suntem bucurosi ca inca din primul an de activitate am adaugat in portofoliul nostru si o gama proprie de vinuri, care sa stea alaturi de vinurile caselor prestigioase pe care le reprezentam. Ne-am dorit sa fie soiuri cunoscute si apreciate de consumatorii romani, care se diferentiaza prin terroir, viziunea oenologului si nu in ultimul rand, prin povestea si istoria lor. Filozofia noastra este aceea ca pentru a supravietui in aceasta industrie in care concurenta este mare, trebuie sa arati individialitate si personalitate. Daca vinul nu poate spune o poveste frumoasa atat in pahar, cat si pe eticheta, mesajul lui va fi repede uitat. De aceea, am ales ca vinurile noastre sa poarte nume de zane, pentru ca ele reprezinta un simbol profund al mitologiei romanesti, a declarat Dan Muntean, fondatorul Domeniul Muntean.

Zana Verde este un Sauvignon Blanc obtinut din recolta anului 2016, podgoria Dealu Mare. Zana Roza (termen arhaic) este un rose obtinut din soiul Merlot, din recolta anului 2016, iar Zana Purpurie este un Cabernet Sauvignon obtinut din struguri din recolta anului 2015, din zona viticola Dealu Mare.

Domeniul Muntean este o casa de vinuri fondata de antreprenorul Dan Muntean, care are o experienta de peste 30 de ani in industria vinului. Compania produce vinuri proprii si importa branduri celebre de vin din Europa - Grupul Gerard Bertrand, Grupul Pesquera Alejandro Fernandez, Dr. Loosen, Villa Wolf, Ciela e Terra -, cat si din Lumea Noua - Luis Felipe Edwards si Seifried.