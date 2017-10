Doina Ionescu este, incepand cu luna septembrie, noul head of commercial operations pe regiunea Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) a grupului farmaceutic Merck. Odata cu obtinerea acestui rol, romanca isi propune sa asigure mentinerea unei pozitii puternice a organizatiei in toate subsidiarele pe care le-a stabilit in regiune.

"Munca de head of commercial operations pe regiunea EMEA este o poveste complexa, in sensul ca esenta jobului sta in dezvoltarea oamenilor de pe cele trei continente. Si asta pentru ca eu cred ca eficienta operatiunilor companiei si succesul acesteia pe termen lung depind cel mai mult de echipa sa", a spus Doina Ionescu.

In 1998, Doina Ionescu si-a sustinut doctoratul cu o teza in fizica cristalelor lichide si isi dorea sa aprofundeze subiectul. Fiind singura companie din Europa care investea in cercetarea cristalelor lichide, compania Merck a fost o alegere cat se poate de naturala. Putin dupa aceea a urmat si un MBA, la Ashridge Business School, ce a ajutat-o sa dobandeasca cunostinte si aptitudini cu totul diferite de cele pe care le poti obtine intr-o scoala doctorala. Cu ajutoul MBA-ului a intrat intr-o alta sfera de dezvoltare personala si profesionala, cea a business-ului, a afacerilor. Iar asta i-a deschis noi oportunitati, chiar in interiorul companiei.

Din punctul meu de vedere, piata farma din Romania se afla in continua crestere de ceva timp incoace, dar exista inca loc de mult mai bine. Si chiar cred ca sunt in Romania oameni care ar putea sustine dezvoltarea acestei piete. Dar, atat timp cat noi compensam medicamentele pentru alergii si ii ignoram pe bolnavii de cancer, nu vad cum ar putea acesti oameni sa se descurce. Cred ca, atat timp cat in Romania se compenseaza medicamente pentru alergii si bolnavii de cancer sunt ignorati se comite o crima impotriva umanitatii, a mentionat Doina Ionescu.

Cat timp dureaza ca un medicament sa intre pe piata din Romania?

"O data ce a fost obtinuta aprobarea acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului, el va fi automat aprobat si in Romania. Din acest moment se poate solicita pret, astfel incat sa fie posibila comercializarea acestuia. Tehnic, procedura de aprobare a pretului de catre Ministerul Sanatatii dureaza in mod teoretic 3 luni de zile, insa preturile propuse de catre Minister sunt total nesustenabile ori de catre companie, ori daca medicamentul este intr-un final comercializat, el poata sa dispara rapid din piata, datorita fenomenului de comert paralel.

Din punct de vedere al compensarii acestuia, punctul final al procesului si punerea la dispozitia pacientului, in ciuda progreselor din ultimii ani, Romania continua sa piarda teren in fata celorlaltre tari europene. Sa va dau un exemplu: din aproape 300 de cereri de intrare pe lista de medicamente compensate din 2014 pana in prezent, doar o treime au fost incluse, iar din cele cu decizie de compensare conditionata (90), mai putin de 20% au fost implementate efectiv asta insemnand ca mai mult de 70 de medicamente evaluate pozitiv de catre trei importante agentii nationale de evaluare a tehnologiilor medicale si compensate in alte state ale Uniunii europene, inca nu sunt compensate in Romania", a spus in exclusivitate pentru wall-street.ro Doina Ionescu.

In 2016, Merck a investit la nivel global aproximativ 1,9 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare medicala pentru a elabora alternative de tratamente inovatoare. "Credem ca un viitor sanatos merita o investitie sanatoasa! Peste 3.000 de experti lucreaza in centrele noastre de cercetare din Darmstadt, Boston, Beijing si Tokyo, cu focus in in ariile de oncologie, imuno-oncologie, inumologie, neurologie, fertilitate si biosimilare", a adaugat Ionescu.

Pentru urmatoare perioada Merck are in plan sa introduca pe piata doua tratamente noi.

"In septembrie, 2017, am obtinut aprobare pentru doua tratamente revolutionare: Mavenclad si Avelumab. Primul dintre ele, aprobat de Comisia Europeana, este destinat pacientilor care sufera de scleroza multipla, carora le asigura o independenta de patru ani dupa numai doua saptamani de tratament. Avelumab este singurul tratament din Europa ce utilizeaza imunooncologia in tratamentul tintit al cancerului de piele si a fost aprobat deja in Statele Unite si EMEA. Sper sa reusim sa le oferim pacientilor aceste tratamente in urmatorii doi ani", a precizat Ionescu.

Merck Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 36,3 milioane dolari si un profit de aproape 900.000 dolari, potrivit datelor oferite de Ministerul Finantelor Publice.