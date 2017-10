Comertul stradal din Romania este aproape inexistent, insa in viitor, odata cu schimbarile din piata si din comportamentul de consum al clientilor, putem asista la o reinventare a acestui tip de retail, iar in Bucuresti exista premisele de dezvolare pentru o zona stradala de fashion, a declarat Daniela Popescu, associate director in cadrul departamentului de retail al Colliers International.

Aceasta a detaliat, la Profesionistii in Retail, in ce conditii si ce perioada de timp ar presupune reaparitia comerciantilor stradali in Romania: “Este greu de spus cand se va intampla, cred insa ca pe termen lung, pe o perioada de zece ani, se poate”, a declarat Daniela Popescu.

“In Bucuresti exista premisele ca la un moment dat sa se dezvolte o zona stradala de fashion, in continuare as paria pe zona Lipscani din Centrul Vechi, dar este foarte important sa se intample mai multe lucruri: sa existe cladiri care pot fi inchiriate si care sa nu aiba probleme, precum si un numar cat mai mare de retaileri care sa fie interesati sa deschida magazine in zona pentru ca un consumator are nevoie de o masa critica pentru care sa mearga intr-o zona stradala”, a explicat Daniela Popescu.

In afara de strada Lipscani, exista alte artere in Bucuresti unde s-ar putea face comert stradal, precum Calea Victoriei sau Calea Dorobanti? “Nu vad in ele potential precum exista in zona Lipscani pentru ca in cazul acestora nu exista trafic pietonal, insa asta va depinde de proiectele de infrastructura care vor fi dezvoltate in urmatorii ani”, mai spune Daniela Popescu.