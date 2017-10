Pe masura ce generatia Y capata o pondere tot mai mare in randul consumatorilor, centrele comerciale sunt nevoite sa tina cont de comportamentul si nevoile acesteia. Desi zona de retail ramane predominanta in oferta unui mall, cu 50% din suprafata, focusul se va muta pe entertainment, care va creste in urmatorii ani, a declarat Daniela Popescu, associate director Retail Agency Colliers International la Profesionistii in Retail.

Daniela Popescu, Associate Director Retail Agency Colliers International este speaker la RetailArena. Vino sa o asculti pe 25 octombrie la hotel Sheraton!

“Entertainmentul va continua sa fie foarte important datorita generatiei Y care are un comportament de consum putin diferit de generatia X, e mult mai inclinata sa consume produse din categoria entertainment si de petrecere a timpului liber si mai putin pe bunuri fizice. Cred ca in zona asta va fi focusul in urmatorii ani”, a declarat Daniela Popescu.

Retailerii de fashion au cea mai mare pondere (de 50%) in cadrul unui centru comercial, urmati de retailerii alimentari – de obicei, mall-urile sunt ancorate de un hypermarket – care au suprafete semnificative, de 15-20%, in timp ce zona de entertainment (care include si restaurantele si fast-food-urile) reprezinta intre 10% si 15%.

Pe langa aceastea, in oferta unui mall mai este inclusa zona de servicii aditionale, care ar putea sa piarda teren in defavoarea componentei de entertainment, considera Daniela Popescu. Retailul de fashion va ramane insa predominant.

“Vom vedea deschideri de magazine ale brandurilor de fashion din Turcia si Polonia, care intra pe piata romaneasca pentru ca brandurile deja existente aici au crescut semnificativ in ultimii ani si le-au dat curaj sa se extinda”, explica Daniela Popescu.

In calitate de consultant pentru retailerii straini care vor sa intre in Romania, Colliers are initate mai multe demersuri cu noi retaileri: “Cel mai probabil vom vedea magazine deschise incepand cu anul viitor. Se anunta o perioada plina pentru toata piata si cred ca va fi destul de dificil sa reuseasca sa deschida pana la final de an”, mai spune Daniela.

Cum au evoluat proiectele de retail ale Colliers fata de anul trecut si care au fost factorii care au terminat aceasta evolutie? “2017 a fost caracterizat in mare parte de proiecte de strip mall si mai putin de proiecte mari cum am vazut anul trecut inclusiv. Daca ne referim la prima categorie de proiecte, am bifat in Oradea (Prima Shops) si in orase mai mici Bistrita, Pascani, Targoviste unde nu era o oferta de astfel de scheme comerciale. Pe zona de proiecte mai mari, pana la final de an vom vedea un proiect la Ramnicu Valcea si o extindere la Galati. Daca ar fi sa comparam ca si volum, ca numar de proiecte sunt destul de multe, insa s-a schimbat destul de mult tipul de dezvoltare. De ce? Pentru ca in orasele mari avem destul de multe centre comerciale si acum a venit randul pentru proiecte de tip strip mall”, explica Daniela Popescu.

Strip mall-urile sunt centre comerciale de dimensiuni mai mici cu magazine dipuse in jurul unei parcari comune si fiecare cu intrare separata din acea parcare. Strip mall-urile sunt gandite sa deserveasca nevoile de baza ale consumatorilor si nu au o oferta la fel de diversa ca centrele comerciale unde consumatorul merge pentru a petrece mai mult timp liber.

“Vom continua sa vedem mai multe proiecte de strip mall pentru ca sunt multe oase mici care nu au centre comerciale moderne, care au nevoie de oferte de spatii comerciale si piata nu este suficient de mare in acele orase ca sa sustina un mall traditional”, incheie Daniela Popescu.