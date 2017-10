Electrica Furnizare, liderul pietei de furnizare a energiei electrice, este in continua dezvoltare a activitatii si extindere. In urma unui studiu de piata efectuat anul trecut, societatea a demarat actiunea de obtinere a licentei de furnizare de gaze natural

Electrica Furnizare asigura flexibilitate in privinta ofertei, a contractului si a termenelor de plata si raspunde solicitarilor clientilor cu oferte personalizate, in functie de consum. Societatea ofera consumatorilor contracte de gaze naturale, contracte de electricitate, precum si pachete care contin ambele servicii. Serviciul de furnizare a gazelor naturale este disponibil pentru toti clientii casnici si noncasnici, in regim de piata concurentiala.

Compania pune la dispozitia clientilor sai experienta unei echipe specializate care va asigura interfata cu distribuitorii. Pentru incheierea contractelor, consumatorii casnici si noncasnici vor transmite intentia de a contracta serviciul de furnizare gaze naturale, date cu privire la istoricul consumului pe ultimele 12 luni, precum si documentele de identificare, respectiv CI sau CUI. Conform reglementarilor in vigoare, orice client poate schimba furnizorul de gaze naturale cu un preaviz de 21 de zile calendaristice si fara costuri.