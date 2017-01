Companiile din Romania care au investitori straini au inregistrat o cifra de afaceri totala de peste 250 miliarde de lei (55 miliarde de euro) in anul 2015. Mai mult, clasamentul profitabilitatii este deschis de firmele cu capital german si olandez, care au realizat in intervalul mentionat profituri de aproximativ 880 milioane de euro (4 miliarde de lei fiecare), arata un studiu Creditinfo.

In privinta afacerilor realizate de companii straine in Romania, pe primul loc se situeaza firmele olandeze, care au generat business-uri de circa 35 de miliarde de euro (aproape 156 miliarde de lei). Clasamentul este completat de Germania, cu aproape 20 de miliarde de euro (peste 88 milioane de lei), urmata de Austria cu cifre de afaceri generate de aproape 13 miliarde de euro (peste 58 milioane de lei). Companiile cu capital francez din Romania genereaza cifre de afaceri de 12,6 miliarde de euro (peste 57 milioane de lei), Italia si Cipru (peste 7 miliarde de euro fiecare), respectiv Elvetia, cu 6 miliarde de euro.

Potrivit studiului Creditinfo, clasamentul profitabilitatii este deschis de firmele cu capital german si olandez, care au realizat in anul 2015 profituri de aproximativ 880 milioane de euro (4 miliarde de lei fiecare). Urmeaza firmele cu capital francez, care au realizat un profit total de 620 milioane de euro (peste 2,7 miliarde de lei), urmata de cele din Austria cu 430 milioane de euro (peste 1,9 miliarde de lei), Italia – profit de 250 milioane de euro (1,1 miliarde de lei) si Luxemburg – 160 milioane de euro (peste 700 milioane de lei). In total, companiile cu capital strain au inregistrat in anul 2015 un profit total de 2,7 miliarde de euro.

Cele mai profitabile domenii de activitate

Cele mai profitabile domenii de activitate ale firmelor cu capital strain din Romania sunt industria auto, comertul cu ridicata al produselor din tutun, respectiv comercializarea combustibililor gazosi prin conducte.

Studiul mai arata ca firmele cu capital strain au creat la nivelul anului 2015 peste un milion de locuri de munca. Cei mai multi angajati au companiile cu capital german si olandez (peste 200.000 de angajati fiecare), italienesc - peste 130.000 de angajati, Franta - peste 100.000 de angajati, Austria - peste 95.000, Cipru - peste 80.000 si Luxemburg - peste 40.000 de angajati.

Sursa foto: Shutterstock