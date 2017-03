Seful delegatiei FMI in Romania, Reza Baqir, a declarat, vineri, ca impactul asupra bugetului al tuturor masurilor promise de PSD in campania electorala ar fi echivalent cu 5,5% din Produsul Intern Brut.

“Vrem sa va aratam niste calcule, care sunt niste calcule ilustrative care arata impactul asupra deficitului bugetar daca vor fi adoptate toate masurile anuntate inainte de alegeri. Daca toate masurile din programul de guvernare vor fi adoptate, pe langa legea salarizarii unitare, si aici ma refer la masurile care se refera la reducerea contrbutiilor sociale, reducerea cotei TVA, dividendele de la intreprinderile de stat si TVA zero la imobiliare, impactul in perioada 2017-2020 ar fi un cost suplimentar de 5,5 % din PIB”, a spus seful delegatiei FMI in Romania, potrivit News.ro.

In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat un Memorandum prin care companiile controlate de stat si regiile autonome sunt obligate sa aloce pentru dividende cel putin 90% din profitul net realizat anul trecut. Banii ar trebui, insa, sa ajunga la Fondul Suveran de Investitii pe care Guvernul intentioneaza sa il infiinteze in urmatoarele luni.

Masura are ca efect, pe de o parte, reducerea incasarilor la bugetul de stat, prin transferul dividendelor, care pana acum alimentau bugetul, catre noul fond, si pe de alta parte scoaterea unor cheltuieli din buget.

Totusi, reprezentantul FMI a precizat ca eventualele efecte pozitive ale masurilor asupra economiei nu au fost luate in calcul, deoarece estimarea exacta a efectelor este imposibila.

"As vrea sa precizez ca aceste estimari nu iau in calcul efectele de runda a doua, prin care inteleg ca, intr-o oarecare masura, relaxarea fiscala si stimularea acitvitatii economice vor creste dimensiunea econimiei, deci vor creste si veniturile la buget. Motivul pentru care nu am introdus efectele de runda a doua este ca nu putem face o estimare corecta a acestora decat atunci cand vom cunoaste intregul pachet", a explicat Baqir.

Seful delegatiei FMI a avertizat ca Romania nu mai are spatiu bugetar pentru alte reduceri de impozite si taxe.

Sursa foto: Garry L./ Shutterstock.com