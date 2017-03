Piata de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania a scazut usor in anul 2016, atat ca numar de tranzactii cat si ca valoare, cele mai importante tranzactii fiind preluarea SABMiller Romania de catre grupul japonez Asahi si vanzarea Rompetrol catre CEFC China Energy. Pentru acest an, sunt asteptate tranzactii importante in sectorul financiar, tehnologie, dar si de bunuri de consum.

Potrivit barometrului EY privind fuziunile si achizitiile din Europa Centrala si de Sud-Est (CSE), valoarea tranzactiilor din Romania in 2016 este estimata la 3,54 miliarde de dolari, in scadere cu 3% fata de 2015.

Numarul tranzactiilor a scazut si el, de la 123 in 2015, la 113 anul trecut.

Doar trei tari din CSE, din 11 analizate, au inregistrat, anul trecut, o crestere a numarului de tranzactii: Cehia, Croatia si Grecia, se mentioneaza in comunicatul EY.

Cea mai valoroasa tranzactie din CSE, care a implicat si Romania, s-a desfasurat anul trecut in sectorul alimentar: grupul japonez Asahi a achizitionat mai multe marci de bere est-europene (printre care Ursus, Ciuc si Timisoreana), suma ridicandu-se la 7,8 miliarde de euro.

„Anul 2016 a adus tranzactii importante in Romania si in regiune, aratand un nivel de incredere din ce in ce mai ridicat al investitorilor globali. Numai cele doua tranzactii mari transfrontaliere, vanzarea SABMiller Romania catre Asahi si vanzarea pachetului majoritar la KMG International (Rompetrol in Romania) catre CEFC China Energy au depasit un miliard de euro in valoare pe piata locala”, a explicat liderul departamentului asistenta in tranzactii, EY Romania, Florin Vasilica.

Care sunt cele mai atractive domenii in 2017?

Pentru acest an, reprezentantii EY se asteapta la consolidari in sectorul financiar, la cresterea numarului de tranzactii in tehnologie, dar si in zona de bunuri de consum.

In 2016, in tara noastra, 81% dintre achizitii au fost realizate de investitori strategici. Tranzactiile domestice au reprezentat 41% din numarul total, iar cele realizate de investitorii straini - 56%. Doar 3% dintre achizitii au fost reprezentate de investitiile romanesti in exterior.

Cei mai activi achizitori pe piata romaneasca au provenit din Germania (cu 12 tranzactii), Franta (7) si Polonia (5).

Dupa volumul tranzactiilor, cel mai activ sector din tara noastra a fost cel industrial, in timp ce IT-ul a fost atractiv in Polonia, Cehia, Bulgaria si Turcia. La nivelul CSE, sectorul IT a atras cele mai multe tranzactii (189).

In regiune, tranzactii mai putine, dar mai scumpe

Pe piata regionala , valoarea totala a tranzactiilor a fost de 47,7 miliarde de dolari, cu 10,7% mai mult decat in 2015. Diferenta se datoreaza, in principal, cresterii valorii medii a tranzactiilor de peste 100 de milioane de dolari.

Daca, in 2015 valoarea medie a tranzactiilor din acest segment s-a cifrat la 361 milioane de dolari, aceasta a crescut la 385 de milioane de dolari in 2016.

In ceea ce priveste originea capitalului strain investit in regiunea CSE prin fuziuni si achizitii, investitorii americani si cei vest-europeni au continuat sa detina cele mai mari ponderi in regiune, ca si in 2015.