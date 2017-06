Compania, specializata in managementul investitiilor si creantelor, a realizat un studiu despre evolutia datoriilor persoanelor juridice din Romania in ultimii 5 ani, pe baza propriului portofoliu de creante.

Studiul analizeaza durata intarzierilor la plata, pe tara, pe regiuni si pe judete, evolutia ratei de succes a incasarilor pentru garantiile vandute in ultimii 5 ani, dar si modul in care a evoluat solutionarea datoriilor persoanelor juridice in aceasta perioada.

Astfel, in topul intarzierii la plata a datoriei pe regiuni, vestul tarii ocupa prima pozitie, cu o medie de 820 de zile de intarziere calculata pe ultimii 5 ani.

Sursa foto: Mircea Dragos