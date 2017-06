Companiile de stat continua sa reprezinte o “gaura neagra” in economie pentru ca, in loc sa contribuie la rezolvarea problemelor existente printr-o performanta superioara, au un efect advers. Printre cauzele principale ale ineficientei companiilor de sat se numara nivelul ridicat al cheltuielilor de personal, reiese dintr-o analiza realizata de economistul-sef al Coface Romania, Iancu Guda.

Acesta subliniaza faptul ca in companiile de stat, cheltuielile de personal se ridica la 15,2% din totalul cheltuielilor de exploatare, in timp ce in companiile private procentul este de doar 10%.

Totodata, societatile de stat aloca 30% din cheltuielile de exploatare unor activitati care nu au legatura cu activitatea de baza, in timp ce la privat procentul este de doar 23%.

Doar o treime din companiile profitabile investesc in innoirea activelor

Sursa foto: Agerpres Foto