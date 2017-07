Strategia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni nu contine suficiente argumente pentru romanii care lucreaza in strainatate sa se intoarca in tara, desi aproximativ 70% si-ar dori acest lucru, dar nu vad oportunitati in acest sens. Printre motivele care ii retin sa se intoarca se numara si educatia si infrastructura sanitara si medicala. Intre timp, firmele locale se plang de lipsa de forta de munca.

In aceste conditii, Romanian Business Leaders (RBL), prin proiectul RePatriot, solicita autoritatilor sa consulte beneficiarii directi ai Strategiei si sa foloseasca resursele statului ca sa raspunda in mod real nevoilor romanilor din diaspora.

“In esenta, strategia publicata in Monitorul Oficial la final de iunie 2017, fara consultare cu principalii parteneri din societate, ii incurajeaza pe romanii din diaspora sa se obisnuiasca mai bine cu ideea ca traiesc departe de tara. Strategia urmareste in mod corect sa promoveze identitatea romaneasca, dar trateaza superficial repatrierea talentelor si confirma incapacitatea Romaniei de a atrage talente, semnalata de World Economic Forum, in Global Competitiveness Report (Romania ocupa locul 127 in lume)”, se arata intr-un comunicat al RBL.

Conform organizatiei, dintr-un studiu realizat in 2015 de RePatriot, cu sprijinul Open-I Research, reiese ca 70% dintre romanii din strainatate isi doresc sa se intoarca in tara, dar si ca aproape jumatate dintre ei nu au un plan concret in aceasta directie.

In ce domenii ar investi romanii din diaspora

“Sase din zece romani din diaspora vor sa investeasca in dezvoltarea unei afaceri in Romania, iar cele mai atractive domenii sunt turismul (50%) si agricultura (44%). Principalele motive pentru care romanii preferau sa traiasca in diaspora erau nivelul de trai mai ridicat decat in Romania (70%) si gradul mai scazut de coruptie (56%)”, se subliniaza in comunicat.

Potrivit RBL, repatrierea diasporei este o solutie practica pentru deficitul de forta de munca din Romania. “Cetatenii romani care conduc afaceri si lucreaza in economii dezvoltate sunt valorosi pentru societatea si economia din Romania pentru ca vin cu etica muncii si cunostintele castigate in piete mult mai mature si avansate decat cea romaneasca”, noteaza reprezentantii organizatiei.

Acestia reamintesc si faptul ca Romania este deja pe primul loc pe continent la deficitul de forta de munca (72% dintre companiile romanesti au dificultati sa ocupe posturile vacante, potrivit studiului realizat de ManPower Group), iar lipsa de capital uman se va acutiza si mai tare.

“Unul din trei angajatori din Romania are mari dificultati sa ocupe posturile vacante pentru ca, pur si simplu, nu exisa oameni calificati sa faca munca pe care ei o cauta”, se mentioneaza in comunicat.

Conform documentului, in ultimii doi ani, RePatriot a discutat direct cu peste 3.500 de romani din Italia, Spania, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Statele Unite ale Americii (Silicon Valley), Franta, Norvegia si Grecia. Din discutii a reiesit faptul ca cei care isi doresc si se gandesc serios sa revina ezita din cauza serviciilor publice din Romania, in primul rand educatia si infrastructura sanitara si medicala.