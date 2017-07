Romania are un decalaj de dezvoltare de 7-10 ani fata de alte tari din Europa Centrala si de Est, cum ar fi Polonia, Slovacia, Ungaria sau Cehia si de 35 de ani fata de media tarilor din OECD. Mai mult, decalajele de dezvoltare sunt destul de adanci si in interiorul tarii, intre regiuni si chiar intre orasele principale si cele secundare, reiese dintr-un raport al Bancii Mondiale.

Potrivit realizatorilor studiului, Romania are nevoie ca atat Bucurestiul, cat si orasele secundare sa fie dinamice in perioada urmatoare, pentru ca acestea vor determina dezvoltarea economiei romanesti in viitor.

„Cu toate acestea, Romania are inca multe de facut, pentru ca are cel de-al doilea cel mai mic PIB pe cap de locuitor din UE dupa Bulgaria - cu 15.200 de euro/locuitor in 2014, reprezentand doar 55% din media UE (in crestere de la 41% in 2007)”, se mentioneaza in raport.

Diferente uriase de dezvoltare intre regiuni

Sursa foto: ImageFlow / Shutterstock