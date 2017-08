Firmele romanesti au distribuit dividende de 43 miliarde de lei pentru anul 2016, aproape 85% din profiturile obtinute in anul respectiv si cat toate dividendele distribuite de mediul de afaceri in perioada 2009-2015. Aparent este o stire pozitiva care, insa, poate avea efecte nefaste in viitor, si anume decapitalizarea companiilor romanesti care, oricum, nu sunt intr-o situatie financiara prea buna.

Acest comportament a avut o singura cauza principala: reducerea impozitului pe dividend de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2016, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania, Iancu Guda. In aceste conditii, el sustine ca eliminarea completa a impozitului pe dividende incapand din 2017 va duce la decapitalizarea si mai accelerata a companiilor.

“Observand zilnic dinamica din mediul de afaceri si reactia firmelor, majoritatea acestora au distribuit dividendele respective in perioada in care exista o anumita incertitudine cu privire la dimensiunea impozitului aferent in anul urmator (2017) sau pe termen mediu-lung. Desi exista incertitudini privind evolutia viitoare a impozitului pe dividend, scenariul diminuarii acestuia poate accelera decapitalizarea companiilor si indatorarea acestora, fie de la actionari (care vor imprumuta inapoi companiei dividendul incasat), furnizori sau institutii de credit. In orice caz, orice distribuire a dividendelor ar trebui realizata respectand principiul maturitatii scadentelor: investitiile pe termen lung / scurt trebuie finantate prin resurse financiare pe termen lung / scurt. (…) Chiar daca distribuirea dividendelor este justificata de contextul fiscal, o plata accelerata a acestora catre actionari se poate intoarce ca un bumerang impotriva firmei subiect, si poate insemna inceputul sfarsitului pentru aceasta”, sustine Guda.

Capitalizarea companiilor, in cadere libera de la criza incoace

El atrage atentia asupra faptului ca, in perioada 2008-2016, orientarea companiilor catre distribuirea de dividende a predominat in dauna capitalizarii acestora prin majorarea capitalului social. Acest aspect reiese clar din evolutia gradului de capitalizare a companiilor in ultimii ani, de la 32,2% in 2008 la 28,7% la finalul lui 2016.

Situatia distribuirii dividendelor difera de la un sector la altul. Din cele aproximativ 43 miliarde de lei distribuite in 2017, pentru 2016 (respectiv 10% din totalul capitalurilor proprii la nivelul mediului de afaceri), aproximativ 70% (30 miliarde de lei) au fost inregistrate in sectorul comertului cu ridicata si distributie (9,6 miliarde de lei), alte activitati de servicii prestate intreprinderilor (8,4 miliarde de lei), posta si telecomunicatii (4,4 miliarde de lei), industria de masini si echipamente (4,2 miliarde de lei) si transporturi (3,6 miliarde de lei). In schimb, sectoarele care inregistreaza cea mai accelerata decapitalizare (dividendele distribuite in anul 2017 ca pondere din capitalurile proprii inregistrate la finalul anului 2016) sunt posta si telecomunicatii (55%), activitati recreative, culturale si sportive (42%), alte activitati si servicii personale (39%).

“Mai mult decat atat, gradul de capitalizare, calculat prin raportarea capitalurilor proprii la totalul activelor, difera semnificativ in functie de sector. Astfel, singurele sectoare care prezinta un grad de capitalizare de peste 40% la finalul anului 2016 sunt productia si furnizarea de energie electrica si termica, apa si gaze (43%), Intermedieri financiare (43%) si IT (42%), in timp ce sectoarele care inregistreaza un grad de capitalizare mai mic de 15% sunt cele reprezentate de activitati recreative, culturale si sportive (9%), constructii (10%) si sanatate si asistenta sociala (15%)”, reiese din analiza citata.

Totodata, se observa ca 15 din cele 23 de sectoare analizate inregistreaza un grad de capitalizare inferior in intervalul 2008 – 2016.

Efectele negative ale distribuirii de dividende

In opinia lui Iancu Guda, orice actionar ar trebui sa fie constient de efectele negative pe care distribuirea accelerata a dividendelor le are asupra propriilor companii. Printre acestea se numara limitarea capitalului disponibil pentru finantarea investitiilor pe termen lung, continuarea strategiei dezinvestitionale (lipsa retehnologizarii activelor, deschiderea de noi puncte de lucru, investitia in resursa umana, in cercetare si dezvoltare de produse noi etc.), slabirea imunitatii companiei respective in cazul unor scenarii negative (scaderea veniturilor, cresterea costurilor de finantare), cresterea costurilor cu finantarea (chiar daca numerarul se intoarce in companie printr-un credit acordat de catre actionar imediat dupa distribuirea dividendelor) etc.

“In general, o companie mai slab capitalizata, afectata de o povara financiara si fiscala mai mare, precum si de o vulnerabilitate in crestere in contextul scenariilor de stres, nu va obtine cele mai bune conditii de finantare bancara (dobanzile percepute vor creste si clauzele contractuale impuse vor fi mai dure) sau comerciala (conditiile tranzactiilor comerciale se vor inrautati, prin reducerea limitei de credit comercial sau a termenului de plata)”, mai reiese din studiul citat.

Companiile capitalizate rezista mai bine in timp

De altfel, din analiza reiese ca cel mai bine au rezistat in timp companiile cu un grad ridicat de capitalizare. Firmele infiintate inainte de anul 2000 reprezinta doar 21% din totalul celor active la finalul anului 2016, dar genereaza 44% din totalul activelor detinute de companiile locale, 61% din capitalurile proprii, cel mai ridicat grad de capitalizare (aproximativ 40%) si cel mai ridicat nivel al profiturilor nete (aproape 5%)”, se subliniaza in analiza.

Insa doar 2 din 10 companii active in Romania sunt infiintate inainte de anul 2000, in timp ce o treime din firme sunt infiintate dupa anul 2011.

“Dramatica este situatia firmelor infiintate in anul 1990, primul an de capitalism romanesc: din cele 6.900 de companii infiintate, doar 39 mai sunt active astazi, dintre care 19 desfasoara propriu-zis o activitate (inregistreaza venituri). Intr-o economie de piata capitalista cu o istorie de un sfert de secol, companiile active in Romania inregistreaza o durata medie de viata de aproximativ 10 ani. Caracterizat de o competitivitate scazuta, subtierea paturii de mijloc, accentuarea unui fenomen de polarizare si un spirit antreprenorial modest, mediul de afaceri romanesc pare sa fie intr-un stadiu embrionar al dezvoltarii si incapabil sa treaca la nivelul urmator”, se subliniaza in document.