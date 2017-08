Nivelul contrabandei cu tigari din Romania a scazut cu 1,3 puncte procentuale in primul semestru al acestui an, fata de finalul anului trecut, pana la 15,5%, autoritatile romane reusind sa captureze 75 de milioane de tigari de contrabanda, in valoare de circa 45 de milioane de lei, potrivit datelor centralizate in cadrul campaniei ”Stop Contrabanda”, desfasurata de catre British American Tobacco (BAT).

Scaderea traficului cu tigari a avut loc in contextul cele patru operatiuni SCUT desfasurate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prin autoritatea vamala, a actiunilor sporite ale Politiei de Frontiera, a intensificarii controalelor desfasurate de Politia Romana precum si finalizarea de catre DIICOT a unor dosare importante de criminalitate organizata, potrivit BAT.

”Autoritatile au impiedicat zilnic peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra din Romania, adica echivalentul consumului total al unui oras de circa 100.000 de locuitori. Cu toate acestea, impactul contrabandei asupra incasarilor la bugetul de stat este in continuare semnificativ, fiecare punct procentual de piata neagra insemnand aproximativ 40 milioane euro neincasati de catre stat sub forma de taxe si accize”, se arata in comunicat, citat de News.ro.

In acest context, impactul procentului de 15,5% asupra bugetului de stat este estimat la 620 milioane de euro. Desi nivelul contrabandei a scazut, Romania este departe de media europeana, considera directorul juridic si relatii publice al BAT Romania, Ileana Dumitru.

”Desi in prima jumatate a lui 2017 nivelul contrabandei a scazut cu 1,3 pp fata de finalul anului trecut, ajungand la 15,5%, suntem inca departe de media europeana de 9%. Contrabandistii raspund eforturilor intensificate ale autoritatilor cu metode din ce in ce mai surprinzatoare de fortare a granitelor, incurajati de profiturile mari pe care le aduce traficul ilegal”, a declarat Ileana Dumitru, in cadrul comunicatului.

Astfel, pachetele de tigari sunt ascunse in saci de faina si bidoane de detergent lichid, baxurile de tigari sunt transportate peste Prut folosind lansete de pescuit si deltaplane, sunt dosite in caroseria autoturismelor sau ascunse in trenuri de marfa si chiar in nave sub pavilion strain. O alta sursa de ingrijorare, potrivit BAT, este aparitia pe piata neagra a ”tigarilor ”fabricate” in casa si asa-zisele ”fabrici” ilegale de tigari aflate in subsolul blocurilor”.

Romanii au consumat anul trecut 4,41 miliarde de tigarete de contrabanda, reprezentand aproape 10% din cele 48 de miliarde de tigari de contrabanda intrate in Uniunea Europeana, arata un sudiu asupra contrabandei si efectelor ei la nivelul Europei realizat de catre KPMG pentru think-tankul britanic Royal United Services Institute (RUSI), publicat in iulie.