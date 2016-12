Creditarea 100% online nu este inca o optiune pentru bancile locale, in contextul in care la nivel legislativ mai sunt multe lucruri de clarificat iar segmentul de clienti pe care o astfel de banca l-ar putea targeta nu este prea mare, a declarat in cadrul unui eveniment Dana Demetrian, vicepresedinte pe zona de retail in cadrul BCR.

Ea a explicat ca, in Romania, initiativele unor banci locale nu sunt cu adevarat credite online, ci sunt procese semi-online, ce presupun ca un client care isi doreste un credit la distanta sa fi fost deja identificat de o banca. In plus, fata de bancile 100% online si mobile din Polonia si Germania, legislatia locala nu este suficient de completa si de clara pentru a trece la nivelul urmator, cel de identificare a clientului nebancarizat prin mijloace video, la distanta.

"Ceea ce nu se spune despre bancile online din Polonia sau Germania este ca acestea au clienti pe segmentul upper income si, in plus, business-ul initial al celor doua banci a fost de vanzare de produse de investitii. Aceste banci 100% online din Europa au clienti cu venituri peste medie si un grad de educatie financiara ridicat", subliniaza Demetrian.

Ea este convinsa ca, daca BNR va avea pe masa de lucru solutii de identificare a clientilor in deplina siguranta, banca centrala cu certitudine nu va bloca acest demers.

Deocamdata, insa, mai multe banci din Romania ofera doar posibilitatea de a deschide conturi curente online si una dintre ele a implementat de ceva timp creditarea semi-online, insa pe baza identificarii prealabile a clientului de catre alta banca.

De exemplu, in cazul creditului online de la Libra Bank, o persoana are nevoie de un cont online, pe care il activeaza printr-un transfer initial de 1 leu. Transferul are rolul de a verifica identitatea clientului, pentru ca acesta a trecut cel putin o data prin procesul de inregistrare si verificare atunci cand a deschis relatia cu banca de unde face transferul de 1 leu.

In plus, bancile din Romania verifica clientii prin mai multe autoritati ale statului, printre care Biroul de Credit sau ANAF, unde pot evalua situatia veniturilor sau istoricul de credit al potentialului client.

ARB discuta cu autoritatile schimbari de reglementari care sa permita bancilor sa dea credite online

La conferinta Banking 2.0, organizata de wall-street.ro in octombrie, Rodica Tuchila, director si coordonator al grupului de lucru pe digitalizare in cadrul ARB, declara ca Asociatia discuta cu ANAF, Banca Nationala a Romaniei (BNR) si alte autoritati ale statului pe marginea unor modificari care sa permita procese digitale integrale in serviciile financiar-bancare din Romania. Obiectivele sunt ca bancile sa poata acorda credite online si reglementarile sa permita inrolarea online a clientilor, tinta in perspectiva fiind digitalizarea tuturor proceselor.

"La nivelul Asociatiei am format un grup de lucru, am pornit de la un studiu realizat de firma de consultanta Roland Berger, care a identificat principalele bariere, in principal din punct de vedere legal, care stau in calea adoptarii complete a unui proces de digitalizare. Acest studiu identifica un numar de regulamente, de legi care ar trebui modificate, armonizate si in contextul legislatiei europene pentru permiterea acestor procese digitale integrale", a afirmat Rodica Tuchila.

Oficialul ARB precizeaza ca exista multe reglementari in care articolele nu permit digitalizarea completa sau sunt neclare si permit interpretari diferite din partea juristilor sau autoritatilor. Cel mai important obiectiv al ARB este cel de a inlesni creditarea online, in prima faza fiind vorba de procesul semi-online despre care vobea oficialul BCR, adica acordarea de credite pentru clientii care au deja Internet Banking, Mobile banking, cu utilizarea credentialelor pe care banca le utilizeaza in astfel de operatii.