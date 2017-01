Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere 15.000 de computere tip desktop si 1.500 laptopuri pentru a innoi o parte din sistemele folosite de institutie, plus 268 de desktopuri si 168 laptopuri destinate inlocuirii unei parti din parcul actual al Ministerului Finantelor (MFP), valoarea contractului fiind estimata la maximum 51,2 milioane lei (11,4 milioane euro), cu TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Valoarea minima estimata a contractului este de 25,2 milioane lei (5,6 milioane euro), cu TVA, iar durata acordului-cadru este de 12 luni, potrivit News.ro. Denumirea contractului vizeaza achizitia a "15.000 desktopuri si 1.500 laptopuri destinate inlocuirii unei parti din parcul actual al ANAF si 268 de desktopuri si 168 laptopuri destinate inlocuirii unei parti din parcul actual al MFP".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 februarie. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 9 februarie. Data limita de evaluare a ofertelor este 6 martie.

Contractul este impartit in patru loturi, existand conditii minime financiare pentru ficare lot in parte. Astfel, firmele interesate trebuie sa aiba o cifra de afaceri, in ultimii trei ani, de 437.500 lei pentru lotul 1, 3,75 milioane lei pentru lotul 2, 49.000 lei pentru lotul 3 si 67.000 lei pentru lotul 4. Pentru toate loturile se preconizeaza ca primul contract subsecvent se va incheia dupa semnarea acordului cadru, iar celelalte contracte subsecvente se vor incheia pe parcursul anului 2017 si 2018.