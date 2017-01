Deputatii au aprobat luni, in plen, cu 221 de voturi “pentru” si 19 abtineri, bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017 care va fi cu 17,9% mai mic fata de cel de anul trecut, potrivit unui anunt facut de la tribuna plenului de chestorul Camerei Mircea Draghici (PSD).

Potrivit social-democratului, bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017 finantat de la bugetul de stat se stabileste la suma de 245.617 lei din care 235.764 lei la capitolul autoritati publice si actiuni externe; 9.853 lei – asigurari si asistenta sociala, conform News.ro.

De asemenea, “structura cheltuielilor curente in suma de 222.615 lei necesare in vederea functionarii Camerei Deputatilor si intretinerii Palatului Parlamentului este urmatoarea: cheltuieli de personal: 177.320 lei, cheltuieli cu bunuri si servicii – 44.035 lei; cheltuieli pentru transferuri, contributii si cotizatii la organisme internationale in suma de 1.260 lei”.

Mircea Draghici a mai spus ca la cheltuieli curente sunt prevazute si sumele necesare pentru cabinetul medical din Palatul Parlamentului. “Cheltuielile de capital sunt in suma de 11.494 lei din care 3.746 lei pentru active fixe si 7.704 lei pentru reparatii capitale aferente activelor fixe”, a completat social-democratul.

Sursa foto: Shutterstock/allstars