Bank of the Year, cel mai prestigios concurs de banking organizat in Romania de Mastercard in parteneriat cu wall-street.ro, a ajuns la a doua editie. Inscrierile au inceput deja, bancile si IFN-urile urmand sa concureze la 13 categorii, iar marile premii vor fi acordate in cadrul Galei Bank of the Year din 16 martie.

Anul trecut, Mastercard a adus in premiera in Romania evenimentul Bank of the Year, un concurs in care liderul in tehnologii financiare a premiat bancile si IFN-urile din piata locala pentru realizarile deosebite din cursul anului precedent. wall-street.ro sustine acest proiect si in acest an, intr-un demers asumat de a incuraja profesionalismul si calitatea in sectoul bancar romanesc.

“Institutiile financiare din Romania se afla printre principalele artizane ale dezvoltarii economice ale unei tari, impactul lor asupra economiei si asupra comunitatilor in care activeaza fiind esential. Mastercard isi doreste sa recunoasca excelenta si meritele exceptionale ale acestor institutii pe parcursul anului 2016, apreciind importanta si calitatea activitatii institutiilor financiare din Romania, intr-un an de referinta pentru istoria sectorului bancar local. Incurajam institutiile financiare din Romania sa participe la cea de-a doua editie a competitiei Mastercard Bank of the Year cu aceeasi ambitie, exigenta si profesionalism caracteristice activitatii lor,” a declarat Cosmin Vladimirescu (foto jos), General Manager pentru Romania, Mastercard.

In competitia Mastercard – Bank of the Year se poate inscrie orice institutie financiara din sectorul financiar-bancar, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si orice institutie financiara nonbancara inscrisa in Registrul General IFN. Inscrierea in cuncurs se realizeaza exclusiv pe baza de aplicatie, bancile si IFN-urile avand la dispozitie 500 de cuvinte pentru fiecare categorie la care aplica pentru a descrie produsul/serviciul sau personalitatea si pentru a motiva propunerea.

Aplicatiile pot fi depuse pana in data de 17 februarie 2017, inscrierea realizandu-se prin e-mail, la adresa: Mastercard.bankoftheyear@golin.com. Detalii suplimentare despre concurs, termenii si conditiile, precum si criteriile de jurizare pot fi consultate pe site-ul oficial www.mastercard.ro/bankofyear.

Dupa cele trei saptamani in care bancile si IFN-urile se pot inscrie in concurs, aplicatiile vor fi jurizate in perioada 20 februarie – 9 martie 2017 de catre specialisti de top din diferite segmente ale mediului financiar si economic, fiecare urmand sa analizeze categoriile apropiate domeniului de competenta.

Si in acest an, juriul este format din profesionisti recunoscuti in domeniile in care activeaza, de la reprezentanti ai autoritatilor de reglementare (Lucian Croitoru - BNR, Dan Armeanu - ASF), CEO ai celor mai mari retaileri (Iulian Stanciu, eMag), manageri ai gigantilor din zona tech si plati (Gabriel Pantelimon - Xerox, Marius Costin - PayU) si pana la brokeri de credit (Anca Bidian - Kiwi Finance) si analisti financiari (Dragos Cabat - CFA). Lista completa a juriului din cadrul acestei editii va fi updatata in acest articol in urmatoarele zile.

Categoriile de premiere la editia a II-a a Bank of the Year