Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a dat aviz pozitiv bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, potrivit unor surse oficiale. Sedinta s-a incheiat in urma cu putin timp, iar un anunt oficial inca nu a fost facut. In scurt timp, presedintele Iohannis va face declaratii.

Sedinta a durat o ora si jumatate. Este prima sedinta a CSAT la care au participat premierul Sorin Grindeanu, precum si noii membri ai Guvernului Gabriel Les (MApN), Carmen Dan (MAI), Teodor Melescanu (MAE), Florin Iordache (Justitie), Alexandru Petrescu (Ministerul Economiei) si Viorel Stefan (Ministerul Finantelor), conform News.ro.

In CSAT, deciziile sunt luate prin consens, nu printr-un vot majoritar. Avizul dat bugetelor acestor institutii este consultativ.

Dupa sedinta CSAT, Guvernul este asteptat sa se reuneasca intr-o sedinta de Guvern pentru aprobarea proiectului de buget, care va fi apoi transmis Parlamentului, pentru a incepe audierile in comisiile de specialitate.

Guvernul a fost convocat in sedinta, vineri, la ora 13.00 pentru aprobarea proiectului bugetului de stat pe 2017, insa sedinta a inceput cu cateva ore intarziere. Inainte de debutul sedintei, premierul Sorin Grindeanu l-a sunat pe presedintele Klaus Iohannis, pentru un punct de vedere asupra bugetelor serviciilor de informatii, iar Administratia Prezidentiala a anuntat ca va fi convocata o sedinta a CSAT, pentru marti.

Imediat dupa acest anunt au aparut critici din Guvern si din PSD, pe motiv ca presedintele Iohannis a convocat prea tarziu CSAT si astfel se intarzie aprobarea bugetului pe anul 2017. Administratia Prezidentiala a raspuns printr-un comunicat ca in 2015 bugetul pe anul urmator a fost depus la secretariatul CSAT pe 7 decembrie, in termen de trei zile avand loc si reuniunea Consiliului. In schimb, in cazul bugetului pentru 2017, Guvernul a actionat fara sa se coordoneze cu CSAT si a stabilit "unilateral" agenda bugetului.

"Administratia Prezidentiala precizeaza ca, in anul 2015, Guvernul a transmis Secretariatului CSAT proiectele de buget pentru institutiile din domeniul securitatii nationale pe data 7 decembrie. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit pe data de 10 decembrie 2015 pentru avizare", se arata in comunicat.

Premierul Sorin Grindeanu a explicat, duminica, la Antena 3, ca bugetul nu a putut fi transmis din timp Administratiei Prezidentiale pentru ca s-a lucrat mult la el si a fost definitivat abia inaintea sedintei de Guvern de vineri. Prim-ministrul a precizat si ca nu vor fi operate modificari in bugetele institutiilor de siguranta nationala, in pofida criticilor presedintelui.

"Vom merge marti la CSAT. Cu toata fermitatea, ne sustinem punctele de vedere si nu exista schimbari. Asta este viziunea noastra pentru 2017", a spus premierul. Grindeanu a criticat insa faptul ca sedinta CSAT are loc abia marti, desi a recunoscut ca nu a trimis din timp bugetul catre presedinte. "Noi n-am cerut altceva decat ce s-a intamplat acum un an, Nu tratament diferit, si poate ca acel comunicat al Administratiei Prezidentiale, de dupa sedinta de Guvern, a indus in eroare foarte multa lume. Ca date de intrare, lucrurile stau in felul urmator: in 2015, in 9 decembrie s-a tinut sedinta de Guvern, fara aviz CSAT, in care s-a adoptat proiectul de buget. In 10 decembrie a fost CSAT. Tot ceea ce am sperat eu, ca sef al Guvernului, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut", a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat ca, desi bugetele sunt mai mici decat in 2016, ele inregistreaza o crestere fata de anii trecuti. "Bugetul pentru SRI este cu aproximativ 9-10% mai mic decat cel de anul trecut, dar este cu 29% mai mare decat cel din 2014 si cu 44,5% mai mare decat cel din 2013. Au fost discutii intre ministerul Finantelor si SRI, STS, SIE, SPP, s-a ajuns la aceste sume si stim ca tot ceea ce inseamna cheltuielile de functionare pentru aceste institutii sunt asigurate", a spus premierul.

Bugetul Serviciului Roman de Informatii va fi cu 9,4% mai mic in 2017 decat in anul precedent, reducerile cele mai mari fiind la cheltuielile cu investitiile si in capitolul dedicat "ordinii publice si sigurantei nationale". Si SIE, STS si SPP vor avea bugetele reduse cu aproximativ 10%. Iohannis a avertizat, joi, printr-o scrisoare trimisa premierului Sorin Grindeanu, ca reducerea acestor bugete ar fi o "grava eroare" si ar fi un gest iresponsabil.

