Intr-o piata in care majoritatea premiilor sunt acordate fara prea multa transparenta, Mastercard Bank of the Year a reusit prin rigoarea si profesionalismul juratilor sa dea un exemplu cu privire la corectitudinea concursurilor din piata financiara. Selectia de jurati si procesul meticulos de evaluare, cu o serie de criterii transparente pe fiecare categorie, face ca premiile Bank of the Year sa reprezinte una dintre cele mai prestigioase distinctii din bankingul romanesc.

Prin Bank of the Year, Mastercard si-a propus promovarea excelentei la nivelul industriei financiare din tara noastra si recunoasterea corecta a meritelor si calitatilor institutiilor financiare care activeaza in Romania. Ca partener media, wall-street.ro contribuie semnificativ si la aceasta editie la promovarea profesionistilor din banking si a produselor si serviciilor inovatoare.

Nu in ultimul rand, demersul Mastercard creste si nivelul de educatie financiara al pietei locale de servicii si produse banacre, pentru ca Romania este o piata plina de potential in ceea ce priveste activitatea bancara, dar are inca de recuperat din punct de vedere al educatiei financiare.

"In acest context, importanta institutiilor financiare este una cruciala, atat pentru consuamtori, cat si pentru economie si, per ansamblu, pentru societate. Din acest motiv, Mastercard si-a propus promovarea excelentei la nivelul industriei financiare din tara noastra si suntem incantati sa putem recunoaste meritele si calitatile institutiilor financiare care activeaza in Romania", a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager pentru Romania al Mastercard.

Prima editie a Bank of the Year a starnit interesul a peste 20 de banci si IFN-uri, fiind depuse 62 de aplicatii. Concurenta sanatoasa dintre institutiile financiare si prestigiul concursului vor face ca a doua editie sa ridice si mai mult stacheta in banking-ul romanesc si, in contextul unui climat dificil si tot mai competitiv, performanta sa fie recunoscuta cu adevarat.

"Piata locala se prezinta cu un set specific de conditii si provocari pentru bancile si IFN-urile ce opereaza in Romania, insa abunda in potential si permite obtinerea unor rezultate extraordinare, ce au la baza identificarea corecta a nevoilor consumatorilor, inovatia si performanta la nivel de business", subliniaza Vladimirescu.

De altfel, un concurs profesionist si corect de banking poate schimba mentalitati si modul in care institutiile financiare fac business. Selectia de jurati si influenceri de la varful unor industrii conexe si oficiali din partea reglementatorilor certifica profesionalismul si integritatea deciziilor de acordare a premiilor.

"Luand in calcul aceasta evolutie a peisajului bancar, suntem incantati de alcatuirea unui juriu specializat si deopotrivita cuprinzator pentru Mastercard Bank of the Year, de raspunsul primit din partea reprezentantilor autoritatilor, cat si din randul unor companii de top din mediul privat, cu totii aratandu-se interesati de extinderea aprecierii lor si de recunoasterea excelentei institutiilor financiare din tara noastra", a adaugat General Managerul pentru Romania al Mastercard.

Juriul la a doua editie a Bank of the Year este compus din: