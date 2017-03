Principalii beneficiari ai plafonarii tarifelor au fost segmentele de clienti cu daunalitate mare, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). In plus, schimbarea sistemului bonus/malus prin scaderea numarului claselor de bonus si modificarea coeficientilor de ajustare ar fi facut ca diferenta dintre pretul politei RCA pentru un client cu o conduita buna si unul cu daune (strict din aplicarea sistemului bonus/malus) sa nu fie mai mare de 15%.

UNSAR subliniaza ca este nevoie de revenirea la conditiile de piata libera, de dinaintea plafonarii impusa de guvernul Ciolos, astfel incat asiguratorii, prin segmentarea mai accentuata de tarife sa penalizeze prin pretul la RCA soferii care creeaza daune frecvente in trafic. "Pentru a incuraja insa un comportament responsabil in trafic, este esentiala o piata de asigurari libera, in care functioneaza segmentarea corecta pe categorii de riscuri", spune asiguratorii.

In acest fel, arata UNSAR, "companiile vor putea oferi preturi mai mici consumatorilor cu riscuri bune, spre deosebire de situatia actuala, cand plafonarea tarifelor a dus la cazuri in care un sofer cu o conduita rutiera buna sa plateasca pentru asigurare aproape cat un sofer cu istoric ridicat de daune".

In ceea ce priveste evolutia tarifelor RCA dupa expirarea perioadei de plafonare, UNSAR subliniaza faptul ca, "intr-o piata libera, concurentiala, companiile devin competitive si se vor lupta pentru atragerea clientilor".

